La confesión de Mauricio Macri: pensó cambiar su domicilio a Córdoba para ser candidato

El ex presidente Mauricio Macri confesó que le propusieron cambiarse el domicilio para ser candidato por Córdoba y admitió que esa posibilidad lo "tentaba".

De lleno en la campaña electoral, Macri habló con Radio Mitra Córdoba y aseguró: "Salgo a apoyar a todos los candidatos, demostrando que no tengo ningún personalismo, porque ni me puse de candidato en Capital Federal ni en Córdoba, donde me propusieron cambiar el domicilio y donde más me tentaba, porque me siento tan cordobés que me hubiese gustado mudarme definitivamente a Córdoba", remarcó el ex mandatario en declaraciones a radio Mitre Córdoba.

“Estoy tratando de convencer a mi mujer y a mi hija; puede ser una gran alternativa”, señaló el expresidente, que volvió a meterse en la interna de Cambiemos en esa provincia con su respaldo a la lista que integran Gustavo Santos y Mario Negri.

“No lo descarto para nada, es mi sueño. Me siento tan cordobés, me siento muy bien en Córdoba. De corazón, ya me siento un cordobés más”, sorprendió Macri.

Críticas al gobierno nacional

El ex mandatario volvió a cuestionar al actual gobierno por el manejo de la pandemia y la crisis económica. “Han destruido todo lo que hemos creado”, enfatizó.

Macri se refirió así al cepo a las exportaciones de carne. “Creen que la solución es cerrar la exportación a la carne. Nos llevó cuatro años abrir mercados con China, Corea, Japón..., decenas de mercados. Ahora destruimos muchos de esos mercados y no nos van a comprar más”.

“Hoy, ocho de cada diez jóvenes se quieren ir del país. Como no se van a querer ir si tenemos un ministro de Educación que cierra las escuelas, una ministra de Seguridad que está más preocupada por los carpinchos y suelta a los presos peligrosos, el ministro de Producción cierra las exportaciones, y el ministro de Transporte cierra los aeropuertos y expulsa las líneas aéreas. Es el mundo del revés”, reprochó.

En declaraciones radiales, dijo que "han sido un par de años de mucha angustia por el manejo de la pandemia, la cuarentena eterna, la inseguridad y el narcotráfico que ha vuelto; pero también ha sido de un tremendo aprendizaje y el voto es la herramienta que tenemos para decir basta".

Al respecto, Macri sostuvo que "si nos encontramos con que una mayoría de los argentinos decimos 'basta', eso va a generar una recuperación de la esperanza" y consideró que "en Argentina se ha destruido la confianza, en base a la mentira, la ineptitud y la inmoralidad".