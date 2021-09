Murió un ídolo del PSG que estuvo 39 años en coma por mala praxis

Tras permanecer 39 años en coma, el exdefensor francés Jean Pierre Adams falleció este lunes a los 73 años en el Hospital Universitario de Nîmes (Francia). El futbolista con pasado en el Paris Saint Germain fue víctima de una mala praxis que lo dejó durante casi cuatro décadas en estado vegetativo.

La noticia fue confirmada por el diario francés L’Equipe. El futbolista nacido en Senegal llegó con 10 años a país galo donde realizó toda su vida y su carrera profesional.

“La Roca Negra”, como era apodado, jugó tres años en Olimpique de Nîmes entre 1970 y 1973, luego cuatro años en el Niza entre 1973 y 1977, para finalmente dar el salto al PSG, donde jugó dos temporadas (1977-79).

A su vez, vistió la camiseta de la selección francesa en 22 oportunidades entre 1972 y 1976, haciendo pareja central junto a Maurius Trésor.

En 1982, el futbolista sufrió una dura lesión que lo obligó a ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Édouard Herriot en Lyon por una rotura de ligamentos en la rodilla. Como consecuencia de una negligencia médica en la aplicación de la anestesia, su cuerpo sufrió un broncoespasmo, su cerebro quedó sin oxígeno, dejándolo en coma.

La Justicia, en aquel entonces, sentenció al anestesista a un mes de suspensión y una abultada multa económica pero la vida de Jean Pierre Adams ya se encontraba afectada gravemente.



“La gente en Facebook dice que debería estar desenchufado... ¡Pero no está enchufado! No tengo el valor de dejar de darle agua y comida. Tiene una rutina normal. Se despierta a las 7, come... Puede estar en estado vegetativo, pero puede oír y sentarse en una silla de ruedas”, expresó tiempo atrás, Bernadette Adams, esposa del futbolista, en diálogo con The Sun.



La mujer se negaba a realizar una eutanasia y deseaba volver a ver a su esposo recuperado. /Radio Mitre