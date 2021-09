En Salta volverían los bailes con formato de "burbuja" después del Milagro

Ante la baja de la curva de contagios de COVID-19 en Salta, el ministro de Salud y presidente del Comité Operativo de Emergencias (COE) de Salta, Juan José Esteban, en FM Capital, adelantó que analizan la posibilidad de que boliches puedan abrir sus puertas después de la festividad del Milagro, prevista para este 15 de Septiembre.

En ese marco, explicó que la idea es habilitar la posibilidad de bailes con formato “burbuja”, es decir, que los integrantes de cada mesa puedan pararse y bailar, pero sin mezclar burbujas. “Sería al costadito de la mesa”, indicó.

No obstante, fue tajante al resaltar que no se prevén modificaciones en cuanto al horario permitido para los eventos, de los pocos rubros que todavía no pudo regresar a trabajar de manera habitual. “De momento no se extendería el horario de las 2 de la mañana”, sostuvo.

Por último, indicó que la idea es también dar el visto bueno a los festivales al aire libre con un aforo de mil personas.