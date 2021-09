Veterinarios interesados en el proyecto que prohíbe la venta de especies exóticas

Diputados debatirán, entre otros temas, un proyecto que propone prohibir la venta de aves, reptiles, peces y especies exóticas, en toda la provincia.

Sobre esto InformateSalta dialogó con Mercedes Issa, veterinaria, que comentó sobre el proyecto que: “Desde donde se lo vea el proyecto es bastante interesante”.

Además la médica veterinaria, se mostró muy crítica con la tenencia de animales exóticos al decir, “un animal que esta fuera de su ambiente es un animal que esta muerto en vida”.

La veterinaria no dudo en explicar las consecuencias que puede tener para la salud humana el adquirir animales exóticos, y la importancia de pensar en el bienestar animal a la hora de adquirir una mascota. Por ejemplo, muchas veces se tiene al animal en recintos que no son apropiados, o se le causa un daño al pensar que se lo rescata cuando no es así.

El proyecto de ley que tratará hoy la Cámara de Diputados busca, prohibir en la provincia la comercialización y venta de todo tipo de animales: aves, reptiles, peces y especies exóticas, su exhibición y tenencia en cautiverio o uso doméstico que no fueren considerados como tal, en negocios, veterinarias, y otros.

“Me parece una propuesta interesante porque esta de moda tener animales que son exóticos que deberían estar precisamente en su ambiente”, aseguró Mercedes Issa.