Perdió a su familia por COVID y decidió volver a empezar vendiendo desayunos al paso

La historia de José es una de las tantas que se tejen en este año y medio de pandemia que azotó no sólo a nuestro país sino al mundo, pero sí, esta historia deja el mensaje que a pesar de todo podemos empezar de nuevo.

José llegó desde Tartagal luego de que su esposa, su suegro, su cuñado y su hermano fallecieran a causa del COVID. Un tratamiento con profesionales, por todo lo vivido más también haber contraído el virus, lo impulsó a buscar un sentido a su vida, iniciando alguna actividad que lo reconforte y que permita que el dolor por las personas perdidas se transforme, para así poder sanar.

"Es una situación muy dura, esto no se lo deseo a nadie. Esto no tiene remedio de un día para otro. Tuve covid yo y mi esposa, ella partió, a las 24 horas el padre, en una semana su hermana y un hermano mí. En 30 días se nos fueron 4 familiares".

Hoy José se instaló en Salta, en el barrio Intersindical, sobre Avenida Romero vende desayunos al paso para quienes realizan trasbordos en la zona.

"No nació de mí, nació de tratamiento médico y psicológico. Me aconsejaron que emprenda algo. Estaba bloqueado mental y psicológicamente. No podía hablar, era todo lamento y llorar. Imaginé que tenía que encontrar un nuevo camino", contó y decidió volver a empezar en la ciudad, dijo por Somos Salta.