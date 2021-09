Picante parodia contra la periodista y candidata Carolina Losada: “No tengo propuestas, tengo tetas”

Completamente vacía de contenida se volvió la campaña política de cara a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo domingo, y al polémico video de la periodista y candiddata Carolina Losada, le llegó la respuesta de Úrsula Vargues.

La modelo y conductora fue a fondo con su parodia: “No tengo propuestas, tengo tetas”, dijo.

Se había viralizado un video de Losada, precandidata a senadora nacional por Juntos por el Cambio, en el que se la ve con una escotada musculosa diciendo: “Sé que están re calientes”, en referencia a un supuesto enojo con el Gobierno, pero en claro doble sentido.

Vargues, que suele ser muy picante en Twitter, no se la dejó pasar. “Hola, estamos todos re calientes, contra el kirchnerismo, contra algo, contra lo que tenga que sea, contra... me prometieron un sueldazo, así que vótenme. No tengo propuestas, pero tengo tetas y las puedo mostrar”, disparó a pura ironía.

Al ser consultada sobre su video, Losada respondió que “lo importante es el contenido, que es justamente que la gente vaya a votar, porque los votos que la gente deje de poner en la urna respecto de Juntos por el Cambio van al kirchnerismo”.

Y también se refirió a la parodia de Vargues: “La respuesta de Úrsula es de ella, no me voy a poner a parodiar con Úrsula, no me enfrento”. /Vía País