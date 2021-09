Sufrió un intento de femicidio y denuncia abandono del estado

Marina Cruz, dialogó con FMAries dónde contó que desde hace varios años sufre violencia de género. Entre marzo y diciembre del 2020 fue hospitalizada seis veces debido a la violencia que sufría. Según la mujer, ni la Justicia ni el Polo Integral de las Mujeres brindan respuestas a sus pedidos, la situación se torna aún más grave si se considera que el agresor regresó a la provincia.

La mujer es madre de tres niños, no encuentran un lugar donde establecerse ni trabajo fijo, vive en un predio fiscal con la amenaza del desalojo. “El año pasado nos fuimos a trabajar afuera de la provincia con él. Yo ya venía sufriendo violencia pero era la única manera de generar algo de dinero”.

"Hoy por hoy tengo custodia policial porque el papá de los chicos se niega a dejarme, pero la custodia policial no va a estar conmigo todo el tiempo", aclaró la mujer sobre su situación actual.

A pesar de estar separada del hombre y de haber intervenido la justicia, el acoso sigue. “Yo di aviso a la Justicia, pero no me quieren dar ni siquiera el botón antipánico. Me dijeron que, si lo veía, tenía que llamar al 911”, detalló Marina.

La mujer se mostró muy critica al declarar, “los femicidios que hay son solo números para el Gobierno, porque no hay un apoyo realmente".