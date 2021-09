La discriminaron en el colegio de sus hijos por su forma de vestir y ahora redobló la apuesta en las redes

Isabel Castro, residente de Barranquilla, Colombia, se dio a conocer hace unos días en las redes sociales por denunciar el acto de discriminación que sufrió en el colegio de sus hijos en donde le negaron el acceso por su vestimenta. Y ahora ha respondido a las críticas negativas que recibió desde que se viralizó el video de su denuncia.

Isabel Castro es también influencer, empresaria y tiene su propia "miniserie". Hace unos días se volvió viral en internet pues cuando se presentó a una junta en la escuela de su hija, las autoridades del plantel le prohibieron la entrada, bajo el argumento de que "vestía de forma inapropiada".

Cabe decir que la mujer vestía un top color blanco y un pantalón de jean ajustado ropa que, según el colegio, violaba las reglas de convivencia. El hecho quedó grabado en un video

Ahora la mujer, a través de sus redes sociales y algunos noticieros locales, decidió responder a las críticas que ha recibido por parte de usuarios de internet.

Los usuarios registraron distintos puntos de vista, algunos a favor de que Isabel vistiera como quisiera y otros en contra, remarcando que esa no era la forma de presentarse en el colegio de sus hijos. Isabel no dejó pasar los comentarios y en historias de Instagram compartió un video con el texto "Mira como me gozo tus críticas, muakk".

Isabel Castro también compartió un reel (@isacastrom) donde podemos leer: "Me dicen, viste bien porque tienes tres hijos y debes dar el ejemplo", "Yo les respondo, soy una madre joven, hermosa, empresaria y no inrespeto a nadie". También compartió algunas instantáneas feliz con su atuendo y afirmó amar su outfit".

Isabel afirmó que se sintió atacada y muy triste por las críticas que recibió y especialmente las que venían de parte de mujeres que la juzgaban por su forma de vestir.

“Yo lo único que quise fue que me respetaran… me han dado muy duro, especialmente las mujeres me han ofendido, soy mujer, soy madre y quiero que también sepan el dolor que me han causado”, afirmó Isabel y sostuvo que ella se siente cómoda con su forma de vestir y nunca fue su intención ofender a nadie.