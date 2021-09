La inflación llegó al 2,5% en agosto y sumó el 51,4 % en el último año

La inflación llegó al 2,5% en agosto y al 51,3% en el último año; así lo informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) al dar a conocer hoy la variación del índice de Precios al Consumidor (IPC) del mes pasado, en sintonía con la previsión de las consultoras privadas que participan del relevamiento del Banco Central.

Desde enero, acumuló un aumento del 32,3%, superior al 29% pautado para todo el año por el ministro Martín Guzmán, cuya cartera destacó que “la inflación mensual lleva 5 meses consecutivos en baja: 4,8% en marzo; 4,1% en abril; 3,3% en mayo; 3,2% en junio y julio y 2,5% en agosto”.

El organismo que conduce Marco Lavagna indicó que “las dos divisiones de mayor incremento en el mes fueron Educación (4,2%) y Salud (4,2%); en esta última incidió principalmente el alza en Gastos de prepagas y Productos medicinales, artefactos y equipos para la salud”. En tanto, el incremento en la división Alimentos y bebidas no alcohólicas fue del 1,5%, explicado “fundamentalmente por el aumento en Leche, productos lácteos y huevos; Pan y cereales; Café, té, yerba y cacao; Azúcar, dulces, chocolate, golosinas; y Aceites, grasas y manteca”.

Estas subas estuvieron parcialmente compensadas “por la baja de verduras, tubérculos y legumbres en algunas regiones”. Por otra parte, el IPC Núcleo mostró un incremento de 3,1% en el período.

Economía indicó que los rubros que registraron mayor aceleración en su tasa de inflación fueron Salud (4,2% versus 3,8% en julio) por suba de las cuotas de las prepagas; indumentaria (3,4% versus 1,2% en julio), Recreación y Cultura (3,7% versus 3,1% en julio) y Educación (4,2% vs. 2,5% en julio).

En tanto, “Alimentos y Bebidas desaceleró significativamente hasta 1,5% mensual (vs. 3,4% en julio), registrando así la menor inflación desde agosto de 2020. Dentro de la división desaceleraron la mayoría de los rubros destacándose, además de la caída de Verduras, la estabilidad de Carnes”.

“También desaceleraron Bebidas alcohólicas y tabaco (2% vs. 3,1% en julio), Vivienda y servicios básicos (1,1% vs. 2,9% en julio) que registró una caída de -3,8% en Electricidad, Gas, y Agua por la mencionada reducción de la tarifa de gas en algunas regiones; y Restaurantes y hoteles (2,9% vs. 4,8% en julio); mientras que Comunicaciones cayó -0,6%”.