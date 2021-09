Aborto: “No hay grises en la ley, la opinión de Cargnello está plagada de subjetividades”

Durante la homilía del Pacto de Fidelidad, monseñor Cargnello pidió que se advierta las consecuencias “de la injusta ley del aborto”, y los exhortó que se animen a reabrir la posibilidad de debatirla "para evitar los excesos que terminaron dejando a un bebé sin vida" como ocurrió hace poco en el hospital de Tartagal.

Al respecto, Josefina Arancibia, integrante del Instituto de Género del Colegio de Abogados, en Sin Vueltas, de InformateSalta, aseguró que la Ley de Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo fue ampliamente debatida dentro del Congreso en respuesta de una demanda de la sociedad. “La opinión del Arzobispo no deja de ser su opinión, no es la opinión hegemónica ni la opinión que tiene toda la sociedad con respecto a este punto”.

“La opinión de monseñor Cargnello no deja de ser una opinión plagada de subjetividades”

La letrada insistió en no hay grises en la ley, tampoco en la reglamentación y mucho menos en el protocolo para llevar adelante la práctica. “Cuando hablamos de interrupción voluntaria del embarazo hablamos de una cuestión de salud integral, que no solamente tiene que ver con cuestiones físicas sino también psíquicas, y sociales”, aclaró.

Para ser más gráfica, la abogada explicó que hasta las semana 14 no hace falta causal alguna y luego se hace la práctica únicamente en caso de una violación o si corre peligro la vida de la madre. “Está perfectamente determinado el marco legal, la ley tal y como está es bastante clara”.

“Volver a debatir la ley implicaría un retroceso como sociedad”

Sobre la imputación y posterior detención de la medica, dijo que no hubo una intervención quirúrgica, sino el suministro voluntario de pastillas, con lo cual “es muy difícil pensar un escenario en donde esta persona haya sido obligada a abortar”, a la vez que enfatizó que la detención fue irrazonable e injustificada, dado que la pena es muy leve.

“No había motivos como para que se justifique la apertura de esta causa, mucho menos la detención”

También señaló que no es casual que la única médica no objetora de conciencia en todo ese hospital público esté imputada, en lo que consideró un intento claramente reaccionario. “Acá hay una cuestión también que se utiliza para hacer política, para sacar rédito político por parte de quienes acusan a esta médica que no haber actuado conforme a derecho”

Además apuntó contra la Iglesia por su continuo rechazo “a un montón de derechos que se han ido conquistando”. “Primero fue la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la de educación sexual integral, la de identidad de género, matrimonio igualitario, antes el divorcio, son todas leyes que regular y protegen y aseguran los derechos”.

“Hay que dejar la falsa moral de lado para poder garantizar derechos”

Por último, se refirió al pedido de un hombre para que la Justicia impida a una mujer acceder a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que se conoció meses atrás. “El derecho es de la persona que está gestando, uno no puede obligar a otro a que concurra o transcurra un embarazo que no quiere”, finalizó.