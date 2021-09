La innovadora colección de Ricky Sarkany que busca instalar los tacones en los hombres

Una de las apuestas de la nueva colección de Ricky Sarkany es cruzar los límites de los géneros y romper prejuicios sobre qué prendas usan hombres y mujeres. La apuesta es redefinir el concepto de lo femenino y masculino en la moda y, por qué no, lucir unos stilettos fucsias o unas botas bucaneras, un top al cuerpo o una cartera sólo porque nos causan placer, sin importar a lo que estamos acostumbrados. A esta tendencia conceptual a la hora de crear moda, se la llamó genderless, sin género o el nuevo unisex.

En este camino, la imagen que irrumpe en la nueva colección 2022 de Sarkany es la de un modelo con el pelo corto platinado, bailando con un short de cuero y unas botas altísimas de cuero blanco. La reina del la nueva campaña Summer ´22 de Sarkany es Santiago Robledo, un hombre de 26 años.

El genderless es un fenómeno que pretende derribar barreras, trascender los estereotipos y revolucionar la forma de vestir. Los nuevos consumidores intentan erradicar prejuicios usando prendas de género neutro. Las marcas ícono del lujo de como Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Balenciaga y también otras firmas low cost, ya propusieron este concepto disruptivo en sus pasarelas.

En diálogo con Infobae, el diseñador Ricky Sarkany es enfático: “La moda rompe prejuicios, esta es la realidad actual, cada uno tiene la libertad de elegir lo que quiere ponerse sin cuestionarse si es para hombre o mujer”.

El diseñador ilustró esta nueva tendencia con una anécdota personal: “Tengo un amigo en Berlín que no usa dos zapatos iguales, usa un modelo para el pie derecho y otro para el pie izquierdo. Y a veces usa dos sombreros uno arriba del otro, y nadie lo mira por la calle; así es Berlín: nadie se fija si un hombre va caminando en tacos altos. En cambio, las sociedades latinoamericanas somos a veces, más conservadoras, sobre todo en el cono sur, en la Argentina, Chile y Uruguay”.

“¿Por qué los hombres no puede usar tacos? se trata de un tema de recuperar la libertad, hay que animarse. Cada vez son más los famosos, Marc Jacobs o el latinoamericano Camilo, que usan tacos y maquillaje”, enfatizó Sarkany y apuesta por la libertad de género, las prendas son para todos los géneros no sólo deben concebirse como femeninas o masculinas.

Sarkany recuerda una campaña que hicieron en 2014, con Isabel Macedo y Lucho Jacobs, hace 7 años se animaron a ponerle tacos rojos a un varón. “Hay que apostar por lo disrruptivo y distinto, la moda tiene que hacer que la gente se anime, ya hay muchas marcas internacionales que apostaron por esto, los zapatos y la ropa son para todos los géneros”, señaló el diseñador.

En diálogo con Infobae, Lorena Tarabini, CEO y directora de arte y diseño en SARKANY también contó por qué eligieron sumarse a esta tendencia audaz: “Cada vez son más los hombres que usan prendas supuestamente consideradas femeninas, como zapatos, carteras o maquillajes. Y no hablamos sólo de un uso transgénero, son objetos de placer que los hombres incorporaron a su vida cotidiana. La idea es que cada uno use algo con lo que se sienta cómodo, objetos que otorguen identificación sin ataduras a los significados tradicionales”.

En varias ciudades del mundo, es cada vez más habitual elegir estos outfits. “En Nueva York se ve en la calle, chicos con botas altas, carteras o make up, no tiene que ver con género o la autopercepción de géneros, tiene que ver con usar prendas que nos den sensación de placer y comodidad, tal como hace unos años las mujeres adoptaron la sastrería” señaló Tarabini. Para esta nueva campaña el elegido fue Santi Robledo, un modelo de 26 años que fue protagonista, nada más y nada menos, que de la campaña internacional de Louis Vuitton en 2017, junto a la actriz Sophie Turner, una de las musas de Game of Thrones.