Día Mundial del Alzheimer: “El acompañamiento es tan importante como la asistencia farmacológica”

Cada 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer, fecha para sensibilizar a la comunidad acerca de esta afección considerada uno de los tipos de demencia más comunes.

“Hoy en día es una verdadera epidemia en el mundo” comenta ante InformateSalta el neurólogo Juan Pablo Zorrilla, quien forma parte del Centro de Rehabilitación Cognitiva Cereco. Según explica el especialista, el Alzheimer constituye una de las demencias más comunes. “Si bien no es la única, es la más común y en el transcurso del tiempo hace perder muchas facultades mentales del paciente, lo que lo llevan a una dependencia total con necesidad de asistencia de terceros para actividades de la vida diaria”, marcó.

“Es una enfermedad que se caracteriza por un deterioro de memoria de los pacientes de forma progresiva a causa de un proceso degenerativo en el cerebro”

Los síntomas principalmente inician con la pérdida de memoria, pero, siempre es necesaria la consulta profesional ya que la pérdida de memoria es un síntoma muy común que se puede reflejar por muchas otras causas.

“Dentro de los signos de alarma algo característico es que el deterioro afecta a las actividades cotidianas del paciente, desde fallas de atención hasta otras de tanta cuantía que afectan al paciente y dificultan sus actividades cotidianas”, marca el Dr. Zorrilla.

A este signo de alarma añade la anosognosia: “El paciente desconoce que tiene pérdida de memoria”, explica el profeisonal.

En materia de detectar el cuadro y llegar a un diagnóstico, el paciente debe realizarse distintos estudios neurológicos.

“En un primer caso se hacen diagnósticos de otras patologías porque no hay ningún estudio que diga esto es Alzheimer: hay muchos estudios que son de apoyo a un diagnóstico clínico”

Quienes más lo padecen son personas mayores de 70 años, pero puede aparecer en personas más jóvenes y cada 10 años aumenta su incidencia, sin embargo “hay que asociar a un deterioro normal que tiene el cerebro” como señala el Dr. Zorrilla.

Su tratamiento varía según cada caso, sin embargo, “hay medicaciones que ayudan a mantener ciertas funciones pero no es curativo, se acompaña al paciente de forma farmacológica o no farmacológica, donde lo NO farmacológico es incluso más importante que lo farmacológico, y consiste en rehabilitación cognitiva, acompañar al paciente, darle asistencia, etcétera”.

El Alzheimer es una afección que, si bien no se puede prevenir, una serie de actitudes y acciones pueden ralentizar el deterioro neuronal. En este sentido, profesionales especialistas señalan la importancia de realizar actividades que impliquen un constante aprendizaje. “Hay actividades que pueden evitar la aparición de síntomas de forma precoz. El cerebro es un musculo más que debemos ejercitar”, concluye el profesional.