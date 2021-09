Soundexile, los compañeros de Hernán Cattáneo llegan a Salta para la Rarest Fest

Aunque Pappo probablemente no lo entendería, Oliverio Sofía y Baunder sí se buscaron un laburo honesto. Es que ambos son DJs reconocidos, pero además son productores y músicos de la escena electrónica. Y como Soundexile, su nombre como tándem, llevan publicados más de un centenar de temas, remixes y producciones. Claro que en todos ellos aparecen al lado del emblema argentino de esa escena: Hernán Cattáneo. De hecho, los tres trabajan juntos desde hace quince años, compartieron bandejas en numerosos sitios alrededor del planeta, y hace tres años estuvieron generando música electrónica en vivo nada menos que sobre el escenario del Teatro Colón.

Esa experiencia live, que quedó plasmada en un documental que puede verse en Netflix, tendrá algunos puntos de contacto con Future Memories, el espectáculo que Cattáneo + Soundexile presentarán los días 23 y 24 de septiembre en el Gran Rex (Corrientes 857).

Su fecha en Salta

Luego de reconquistar el Gran Rex, Soundexile llegará a Salta para presentarse el 8 de octubre en Rarest Fest, edición aniversario:

Un poco de historia

Como buena historia del siglo XXI, la de Soundexile empieza con un contacto virtual: Oliverio y Baunder vivían en España en 2003, cuando el primero le propuso al segundo sacar un tema en el sello que compartía con su hermano. El contacto siguió con tracks de uno que terminaba el otro, pero siempre sin verse las caras, ya que en ese momento Skype no tenía video. Ambos regresaron a la Argentina en 2006, justo a tiempo para la Creamfields de ese año. "Estaba poniendo música y de repente viene un pibe y me dice '¿Qué hacés, cómo va? ¿Me prestás el teléfono que me quedé sin batería?' -recuerda Sofía entre risas-. Y yo lo miré y pensé: '¿Quién es este insolente que de la nada viene a pedirme el teléfono?'. Hasta que alguno me dijo: 'Boludo, es Baunder'. Ahí nos dimos un abrazo. Y al lunes siguiente él ya estaba en mi departamento... A la Creamfields siguiente ya tocamos como Soundexile, no separados, y Hernán ya ponía un montón de temas nuestros, la gente ya nos conocía".

Para ese momento, ambos cargaban pergaminos dentro de la escena. Oliverio había hecho la música del primer videojuego argentino, facturado varios trabajos de diseño de sonido, y sido residente de la discoteca Pachá con Cattáneo y Carlos Alfonsín.

Fan de The Cure y "cosas oscuritas", Baunder no conocía la música electrónica hasta que cayó en sus manos un cassette en el que los tracks estaban mezclados.

Con los dos en Buenos Aires, Soundexile se formó de inmediato. Y también de inmediato comenzó el trabajo con Cattáneo, que abrió la Cream Arena en 2007 con un track hecho a seis manos.

Precisamente, los temas nuevos están entre las particularidades que tendrá Future Memories, al margen de que rehicieron todos los demás tracks que sonarán en el Gran Rex. También en esta ocasión habrá invitados, con la particularidad de que los tres son DJs y musicos: Paula Os cantará, Folgar tocará la batería y Mariano Mellino el hand drum.

Para Cattáneo y Soundexile, esta será la segunda experiencia de un show en vivo, después de la del Colón. "Era algo que teníamos pendiente", confiesa Oliverio.

Y entonces, en la charla llega el momento de explicar que sí, que van a tocar en vivo en lugar de poner discos. "Cada uno sabe qué rol ocupa en vivo, que es muy diferente al que ocupa en un estudio", arranca Oliverio. "Hernán es como un director de orquesta y aparte toca en vivo cosas. Está con todo el mixer, él es el dueño de todo lo que suena. Baunder está más con su modulares y demás, yo estoy más con el hilado de todo el proyecto con una mezcla fina, con efectos y demás, y algún que otro teclado. Vamos a hacer un show donde el sonido es espectacular, es ultra hi-fi, pero con un volumen tremendo, entonces cualquier mínimo error se escucha a morir, por eso estamos ensayando como locos. Es como una audición de lujo ésta".

Por Roque Casciero para Página12