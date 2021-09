WhatsApp: se viene el cierre masivo de cuentas, ¿cómo evitarlo?

WhatsApp es la aplicación líder en el mercado de la mensajería instantánea, cuenta con más de 2.000 millones de usuarios a nivel mundial y se convirtió en una de las principales herrramientas de comunicación durante la pandemia de coronavirus (Covid). Pero el sistema se renueva constantemente y cada vez hay más actualizaciones que el usuario debe descargarse. Tanto así que si ciertos dispositivos no lo hacen, se les cerrará la cuenta el 1 de noviembre.

Ahora los requisitos mínimos para ejecutar la aplicación móvil en los sistemas operativos iOS y Android han cambiado. A partir de ahora, WhatsApp requerirá que los teléfonos Android tengan la versión 4.0.3 o posterior del sistema operativo, así como también los dispositivos iPhone que ejecutan el sistema operativo iOS necesitarán la versión 9 de iOS o posterior.

La compañia dejó en claro que no se salva nadie. En cuanto al sistema operativo iOS, la plataforma aclaró que “No ofrecen soporte si el iPhone tiene una versión modificada del servicio operativo” en el caso de que deje de funcionar. Por otro lado, en cuanto a dispositivos que posean el sistema operativo KaiOS 2.5.1 (JioPhone y el JioPhone 2, entre otros) o posterior, también dejará de funcionar.



¿Qué hay que hacer para no quedarse sin Whatsapp?

En este contexto, para seguir utilizando la aplicación con normalidad, es necesario o cambiar el dispositivo o actualizar el sistema operativo del teléfono celular. De lo contrario, hay alrededor de 60 celulares que les dejará de funcionar la aplicación para el 1 de noviembre.

Whatsapp: Los 60 modelos de celulares que se pueden quedar sin la aplicación

Android

Archos 53 Platinum.

HTC Desire 500.

Samsung Galaxy Trend Lite.

Samsung Galaxy Trend II.

Samsung Galaxy S3 mini.

Caterpillar Cat B15.

Sony Xperia M.

Wiko Cink Five.

Wiko Darknight.

Samsung Galaxy Xcover 2.

Huawei Ascend G740.

ZTE Grand S Flex.

Lenovo A820.

Huawei Ascend Mate.

ZTE V956.

UMi X2.

Huawei Ascend D2.

Samsung Galaxy Core.

Faea F1.

THL W8.

ZTE Grand X Quad v987.

ZTE Grand Memo.

Samsung Galaxy Ace 2.

LG Lucid 2.

LG Optimus F7.

LG Optimus L3 II Dual.

LG Optimus F5.

LG Optimus L5 II.

LG Optimus L5 II Dual.

LG Optimus L3 II.

LG Optimus L7 II Dual.

LG Optimus L7 II.

LG Optimus F6.

LG Enact.

LG Optimus L4 II Dual.

LG Optimus F3.

LG Optimus L4 II.

LG Optimus L2 II.LG Optimus F3Q.

IOS

Apple iPhone SE (16GB).

Apple iPhone SE (32GB).

Apple iPhone SE (64GB).

Apple iPhone 6S (128GB).

Apple iPhone 6S (16GB).

Apple iPhone 6S (32GB).

Apple iPhone 6S (64GB).

Apple iPhone 6S Plus (128GB).

Apple iPhone 6S Plus (16GB).

Apple iPhone 6S Plus (32GB).

Apple iPhone 6S Plus (64GB).