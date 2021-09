Convencional de JxC desmiente acusaciones de una mujer por "acoso e insultos"

Fernando Lardies, quien trabajará como convencional constituyente en la reforma de la Constitución, fue denunciado por una mujer quien aseguró que, tras un episodio vial, éste le habría “tirado besos” y hecho señas para que se quitase ropa.

Según la información que compartió FM Profesional, una joven de 28 años tramitó una denuncia en la Fiscalía Penal 1 narrando que este hecho ocurrió el 18 de septiembre sobre avenida Bolivia cuando, en la zona del Aeroclub, al haber querido esquivar un auto con desperfecto mecánico, casi se produce una colisión con una camioneta que venía por detrás.

Al encontrarse en el semáforo en rojo, la mujer en su denuncia dijo que el conductor, un hombre, comenzó a decirle que bajara la ventanilla mientras le tiraba besos y le sacaba la lengua, según indica el medio. A esto se agrega que el conductor le habría vociferado que se baje la remera. Fue en un segundo semáforo en rojo cuando la denunciante se bajó del auto para tomar fotos del conductor, quien la habría increpado.

Fue por las redes sociales, donde la mujer compartió las fotos intentando identificar al conductor, que se señaló que éste era el convencional Fernando Lardies, quien no dudó en desmentir esta situación y radicando por su parte otra denuncia negando las acusaciones.

La otra campana

En diálogo con FM Aries, Lardies dio su versión de lo ocurrido indicando primeramente que, si bien esta denuncia afecta el honor o la dignidad, “el año pasado superé un cáncer, miren si voy a hacerme problemas de las mendacidades que hizo esta chica, obviamente hice una denuncia penal y voy a ir hasta las últimas consecuencias”, anticipó.

“Respeto muchísimo a la mujer, no soy machista, mi madre me crió sola, tengo una visión de la mujer superior al hombre”

No obstante relató que aquella fecha, él se encontraba volviendo de La Calderilla cuando por el semáforo del aeroclub ve un auto gris sobrepasando otro rodado. “Ella se tiró a la izquierda, no me ve y yo me tuve que abrir para no sobrepasarla”, recordó sobre lo que habría pasado.

Así sumó que en el semáforo en rojo “ella frena, se bajó enardecida, ‘¡¿qué te pasa?!, ¡¿qué te pasa?!’ (le cuestionaba), yo no podía creer”, dijo Lardies afirmando que él no contestó ni dijo nada, sino que continuó pero en un segundo semáforo en rojo la chica habría frenado otra vez y se bajó de su auto dirigiéndose a su camioneta.

“Yo no me bajé, abrí la puerta y ahí me saca la foto, le pregunto por qué hacía eso, por qué me sacaba la foto”, manifestó el convencional negando que la insultara o le hiciera algún pedido obsceno como dice la denuncia. “Yo estoy tranquilo, la gente que me conoce sabe que no soy así, la gente que no me conoce debe saber que ella le dio una connotación sexual a un incidente de tránsito”, subrayó contando que también pidió las cámaras de seguridad para demostrar que esta situación no fue como se denunció.

“Dice que le saqué la lengua, ¿cómo vio eso? Yo tengo vidrios polarizados”