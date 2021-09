“Fabricar plata para regalar con fines electorales va a generar una inflación galopante”

Las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) siguen dando de qué hablar. Sobre todo porque después de la derrota, el gobierno nacional cambió a una buena parte de su gabinete y anunció medidas que vendrían a agravar aún más la situación.

En InformateSalta por Multivisión Federal, programa conducido por Noelia Pandolfi y Federico Storniolo, el presidente de la Unión Cívica Radical (UCR) de Salta, Miguel Nanni, calificó como gravísima la disputa entre el presidente Alberto Fernández y su vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

“Acá no hay un desencuentro entre la oposición y el oficialismo por un programa de gobierno, hay dos irresponsables que se pelearon por el poco poder residual que les queda. Creo que lo grave es que recalculan más, con muy malos nombres para el gabinete. El gabinete tiene que ver con el pasado de la Argentina y no con el futuro, un paso oscuro y malo”, dijo.

Sobre las medidas post-electorales, consideró que lo que intentan es seguirle tomando a la gente, sobre todo a aquellos que fueron castigados con las restricciones aplicadas el año pasado. “Que le revoleen ahora plata como si no lo hubiesen hecho antes, la gente va a agarra la plata y va a votar en contra igual porque acá este modelo de país no va a ningún lado”.

Para él, el gobierno no hizo absolutamente nada y ni siquiera cuenta con un plan económico que permita palear los graves efectos por la pandemia del COVID-19. “El gobierno agravó los problemas que ya tenía y todo el mundo prevé que esto de fabricar plata para regalar con fines electoralistas, lo único que va a hacer es que empecemos el próximo año con una inflación galopante”, expresó.

En contraparte, sobre los resultados que obtuvo el sector de Juntos por el Cambio, subrayó que hay que ser prudentes porque si bien son buenos, aún no ganaron nada y queda mucho por trabajar. “Esto fue un testeo en el que nos da bien. Acá en Salta siento que estamos a muy poquitos votos de ganar la provincia, ojalá que podamos hacerlo. Pero con humildad tenemos que trabajar”, manifestó.

Asimismo, opinó que el espacio político tiene que tener apertura, unidad y por sobre todas las cosas tiene que hacer bien los deberes. “Lo imperdonable del gobierno es que acá no hay un margen ni para chiquilinadas ni para egoísmos políticos, porque no es una Argentina que te permita tirar manteca al techo, acá no hay ni tiempo político, ni margen social ni económico de errores. Estamos rascando el fondo de la olla, entonces hay que reforzar eso, cuidar la elección”.