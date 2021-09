Con gran satisfacción, Pampa Energía expuso los buenos resultados de sus acciones solidarias

Con un acto realizado en el Centro Cultural 13 de Febrero, en la localidad de General Güemes, la Fundación Pampa, junto a Pampa Energía, presentaron sus balances de las acciones solidarias que vienen desarrollando desde hace más de una década en distintos puntos de la ciudad de Salta.

Fue en esta exposición donde la presidenta de la Fundación, Mariana Corti, junto Sergio Fernández quien es jefe de Planta de la empresa Pampa Energía, se mostró satisfecha por lo logrado en esta tarea solidaria que realizan de forma interrumpida en estos años. "Estamos muy contentos por el acompañamiento de la gente de Güemes, lo que hicimos fue presentar los programas y las distintas iniciativas de inversión social que se generaron desde Pampa Energía, las cuales fueron implementadas en esta zona de la provincia", manifestó Corti.

Dentro de todos los programas dispuestos por la Fundación, se destaca la inclusión de estudiantes de los cursos avanzados de las escuelas técnicas, quienes pudieron realizar sus prácticas profesionalizantes en la Central Térmica Güemes. Así y en medio de las dificultades del año pasado, hubo un gran esfuerzo y voluntad de servicio de los trabajadores voluntarios, no solo no se redujo el presupuesto asignado, sino que se vio incrementado para incluir la ayuda con la entrega de elementos demandados para la lucha contra la COVID-19.

"Nuestro trabajo solidario cuenta con tres ejes fundamentales que son la educación, el trabajo y la inclusión social. Para poder alcanzar los objetivos fijados para un año determinado, realizamos un presupuesto anual, en base a ese presupuesto generamos las líneas de acción que se van a seguir para alcanzar los objetivos propuestos", agregó Corti.

"La intención es continuar con los programas de capacitación educativa, seguir invirtiendo en becas secundarias y universitarias, seguiremos con los cursos de oficios"

La Central Térmica perteneciente a Pampa Energía se encuentra atravesando por un momento bastante difícil a causa de una considerable reducción en la demanda de energía eléctrica, con una reducción del 80% de la producción.

"No podemos generar más energía de aquella que nos están solicitando, la energía eléctrica no puede almacenarse, por lo tanto solo podemos generar la energía que se va a consumir, eso nos obligó a detener el funcionamiento de varios generadores, con uno solo que esté en funcionamiento alcanza para generar lo solicitado. La caída del consumo de energía eléctrica se puede fundamentar en el hecho de que sea más barato traer energía del sur del país, la cual es más barata porque el gas de esa zona es más económico. "Nosotros importamos el gas desde Bolivia, eso encarece la producción. Actualmente no contamos con clientes, solo uno que es el Estado por medio de Cammesa, que dice cuánta energía producir".

A pesar de este momento de crisis Fernández aseguró que los programas de ayuda social no se van a suspender. "Seguiremos trabajando con la comunidad, contamos con el apoyo del intendente Sergio Salvatierra quién es otro remero de este barco, confío en que las cosas van a cambiar en la Argentina, que van a regresar las empresas, con las empresas se incrementará el consumo de energía. Crisis ya superamos varias y esta será una más", dijo Fernández según reproduce diario El Tribuno.