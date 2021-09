Telecom presenta una nueva edición del ciclo de charlas, Mujeres [email protected], un espacio inspirador donde mujeres que siguieron su vocación y que hoy son profesionales en el mundo digital comparten sus experiencias.

Los dos primeros encuentros tuvieron más de 1000 inscripciones y con esta nueva invitación Telecom sigue inspirando a que cada vez más mujeres se animen a pensar su futuro profesional en carreras orientadas al mundo digital.

La próxima charla será el lunes 27 de septiembre a las 18 horas y las protagonistas serán colaboradoras de la compañía que compartirán su trayectoria dentro de la industria IT. Sofía Baggini, Manager de Desarrollo y Operaciones IT (DevOps) y Verónica Acuña referente de Search Engine Optimization (SEO) quienes, con una charla intimista y descontracturada, y de la mano de Marina Abiuso compartirán cómo descubrieron su vocación, cómo eligieron sus carreras, qué obstáculos y desafíos encontraron en su desarrollo profesional y qué prejuicios derribaron desde sus experiencias en el mundo IT.

Mujeres [email protected] forma parte de las actividades de promoción que se realizan en el programa Chicas [email protected], del que participan chicas de 13 a 17 años y que busca derribar estereotipos y prejuicios vinculados a las carreras de ciencia y tecnología, para animar a las niñas y jóvenes mujeres a despertar su vocación digital.

Para registrarse al evento, ingresar al siguiente enlace www.digitalers.com.ar/chicas-digitalers.html.