Tiene 4 hijos, no sabe dónde están, no los puede ver y apunta a la Justicia

Un caso que parecería salido de alguna serie, telenovela o de la ficción, pero que pasa en la ciudad de Salta teniendo como protagonista a un hombre quien busca saber de sus cuatro hijos cuya situación definió como “desaparecidos” desde hace años, apuntando a la Justicia por esta situación.

El hombre de este caso es Daniel Liendro quien, según la información que compartió al Nuevo Diario de Salta, no sabe nada de sus cuatro hijos, dos que tuvo con una ex pajera que quedaron bajo la tenencia de la madre de ésta, y otros dos con una nueva relación los cuales se encontrarían en un hogar.

Primeramente Liendro contó que en el 2013 inició una relación con una mujer, naciendo dos hijos de esa relación, tras lo cual fueron a vivir a la casa de su madre en V° Los Sauces, en una pieza al fondo de la casa. En 2017 cuando los niños tenían 2 y 4 años, la pareja se separó y la mujer “me dejó la tenencia de los chicos porque, según me afirmó, confiaba más en mí que en su propia madre”, según relató.

No obstante, este hombre le cedió la tenencia de los niños a su ex suegra por recomendaciones de la Secretaría de la Niñez, desde donde le habrían argumentado que eso iba a ayudar a que tuvieran un mejor lugar. Sin embargo “la última vez que los vi fue el 14 de julio de 2017, luego de esa fecha y hasta el día de hoy no supe más nada de ellos, prácticamente están desaparecidos”, afirmó agregando que hizo todo para verlos pero no lo consiguió y que desde la Secretaría no supieron decir qué pasó con los menores.

Mientras tanto Liendro inició una nueva relación con Rocio, con quien concebiría otro hijo quien nació prematuro. A los meses de nacer, según contó, le fue arrebatado por actuaciones del juez Civil de Personas y Familia, Daniel Canavoso, ya que el niño debía recibir tratamiento pero por una mala praxis, fue infectado con una enfermedad incurable y se ordenó su paso a un hogar.

Como si fuese poco, el año pasado Liendro tuvo un cuarto hijo que también le fue quitado estando igualmente en un hogar. Mientras, lo acusan por violencia familiar y denuncias que se las adjudica a su exsuegra. “Yo hice todo lo que me pidieron del juzgado pero no me dejan ver a mis hijos”, reclamó el padre al diario citado.