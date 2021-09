Programa “Registrar”: “Muchas trabajadoras no quieren estar en blanco por no perder subsidios”

“En Salta todavía estamos con un gran problema de desinformación respecto al asesoramiento a las empleadas domésticas”, comenta inicialmente Adriana Mücher, gerenta de Mundo Nanas.

Sucede que mientras el gobierno nacional prepara el anuncio del programa Registrar, que buscará reducir el índice de informalidad para este sector, en Salta las empleadas domésticas no tienen sede de su obra social y muchas no cobraron el 1% de antigüedad que les correspondía en septiembre.

Volviendo al programa Registrar, el anuncio se enmarca entre las nuevas medidas económicas del gobierno nacional. El programa Recuperación Económica, Generación de Empleo e Inclusión Social (Registradas) llega luego del aumento del 12% en los sueldos de las empleadas domésticas en septiembre.

Mediante esta iniciativa el Estado pagará la mitad del sueldo de la trabajadora durante seis meses, con el objetivo de incentivar el registro. La parte empleadora debe registrar a la trabajadora y pagar sus aportes, contribuciones, ART y el porcentaje del sueldo restante. Además, se abrirá una cuenta sueldo gratuita a nombre de la trabajadora en el Banco Nación y allí se transferirá el salario.

Un sector de amplia informalidad

La gran mayoría de las empleadas de casas particulares no se encuentra registrada. Sin embargo y contrariamente a lo que se cree, el trámite no es costoso para el empleador y que no demanda tiempo ni gestiones en delegaciones. ¿Qué sucede entonces?

Según Adriana Mücher los factores son diversos.

Por un lado, la parte más cara que tiene el aporte de la empleada es el de la Obra Social, que es de $1409 para empleadas que trabajan semanalmente 16 horas o más. En escalafones inferiores, los montos son también inferiores. Este importe es el que el empleador le descuenta a la trabajadora, es decir, corre por cuenta de la empleada.

“De la escala que dice AFIP, el empleador le tiene que descontar a la empleada el valor de la Obra Social, pero en Salta no hay sede de la obra social de empleadas de casas particulares, con lo cual no pueden atenderse en Salta”

Deduciendo la obra social, los aportes que paga el empleador son básicamente la ART y la jubilación de la trabajadora. En el escalafón más bajo, es decir, personas que trabajan menos de 12 horas semanales, el empleador abona aproximadamente $820 de aportes.

¿Las empleadas quieren trabajar en blanco?

Otra de las realidades que se discute a la hora de hablar de la informalidad de las trabajadoras de casas particulares es que, en muchos casos, son las mismas trabajadoras las que piden continuar en la informalidad.

“Hay planes, subsidios y pensiones no graciables que si están en blanco las pierden. Tampoco quieren pagar la obra social porque en Salta no tienen atención”

Según explica Adriana Mücher el problema de la Obra Social es uno de los que más echan atrás a las trabajadoras a la hora de registrarse. Hasta hace un tiempo Osprera (Obra Social del Personal Rural y Estibadores de la República Argentina) recibía entre sus afiliaciones a este grupo de trabajadoras, sin embargo, ya desde hace un tiempo dejaron de hacerlo.

“Con 4 horas de limpieza se ganan $11.900, a muchas les conviene quedarse en casa porque con una Tarjeta Alimentar y alguna asignación tiene más plata que saliendo a trabajar”

Para finalizar, Mücher enfatiza que blanquear a una trabajadora de casa particular no es costoso ni engorroso: “No es un trámite largo, el empleador puede darle de alta con su clave de AFIP y cuil, no se necesita ir a ANSES o a AFIP, pero también necesitamos que cambien algunas cosas, entre esas la de la obra social, así las empleadas mismas van a pedir estar en blanco porque les conviene”, concluye.