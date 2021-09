Con sesiones de fotos promocionales, busca recaudar dinero para operar a su hija

Camila Fernández, una joven salteña de 18 años hija del reconocido fotógrafo Matías Fernández, atraviesa un delicado estado de salud luego de haber sido diagnosticada con una rarísima deformación en sus ojos. Requiere con urgencia una costosa operación y su papá lanzó una campaña solidaria para poder recaudar los fondos.

En diálogo con InformateSalta, Matías detalló que a principio de año su hija fue diagnosticada con queratocono, una enfermedad poco frecuente y que solo unos pocos especialistas la tratan en la provincia, que provoca que la córnea tome la forma de un cono.

“Nos costó mucho llegar hasta el especialista que ve este tratamiento, porque todos los oftalmólogos pensaban que se trataba de un astigmatismo severo. Lo tiene muy avanzado, y se da en ambos ojos. Del ojo derecho pude hacer la operación, al ser independiente y al estar a cargo de ellos, no tienen mamá, se me hizo muy complicado sobre todo post-pandemia, vivo de la fotografía solamente, encontrarme con este diagnóstico no fue nada bueno”, dijo.

Luego de la operación, que consiste en colocar unos anillos intracorneales que tienen un costo de mil dólares, Camila deberá realizar un tratamiento para evitar que su córnea se siga deformando. Esto último junto a los honorarios del médico, tiene actualmente un costo de 300 mil pesos.

“Se realiza en Salta, el médico es el doctor Martín Arroyo, que ya le hizo la operación de un ojo y ahora tenemos que dar el siguiente paso que es la operación del otro ojo para ahí recién poder hacerle hacer los lentes de contacto. El nivel que tiene ella, por lo menos en el ojo derecho no llega a corregirse con lentes comunes”, expresó.

El problema de Camila no es nuevo, comenzó cuando tenía unos 7 u 8 años, sin embargo no fue recién hasta este año que un médico logró dar con el diagnóstico certero. “El año pasado fue mucho más severo, me dijo que no veía y ya me hizo asustar, fuimos al médico y nos dimos con todo esto. Nos dijeron que la operación era costosa, en ese entonces los honorarios eran más baratos, después se actualizaron y nos dieron este nuevo precio, en julio, por ahí el miedo es que sea ahora un nuevo valor”.

Es por todo ello que él, junto a su colega Lucía Ramos, tomaron la decisión de organizar la campaña “Todo por Cami”, que contempla sesiones de fotos a precio promocional y de esta manera ir achicando la cuenta hasta poder llegar al monto de la operación.

“Vamos a estar ambos, sesiones de familia, sesiones de retrato, a un costo mucho más bajo y en mi caso también cursos de fotografía a un precio promocional. Definiremos el día, el lugar y la hora dependiendo de la cantidad de gente que se sume. Las sesiones tendrán un costo de $3000, durarán 30 minutos y las fotos se entregarán en un álbum digital para que puedan descargarlo en alta calidad”, contó.

Otra forma de ayudar es con una transferencia a través de mercado pago con el alias TODOPORCAMI con el monto que esté a tu alcance, todo suma. “Vamos a ver la forma de retribuirle todo lo que está haciendo la gente que se está sumando”, manifestó Matías Fernández.