Micaela Vázquez recordó cómo terminó su noviazgo con Fernando Gago y reveló un dato polémico

Fernando Gago está en boca de todos y no por su fracaso como DT de Aldosivi. Engañó a su esposa, Gisela Dulko, y ahora estaría viviendo con su amante, una de las amigas de la extenista. En las últimas horas se sumó un nuevo capítulo al culebrón tras la aparición en escena de Micaela Vázquez, que fue novia del deportista durante cuatro años. Estuvo de invitada en Pasapalabra y no pudo contenerse cuando le mostraron una foto del exmatrimonio, y que lo vino después fue un comentario inesperado que despertó dudas...

“Chicos, ¿me pusieron la foto de mi exnovio por algo? No, todo bien. Yo me separé y a los seis meses se casó con ella, pero bárbaro. No pasa nada. Está bien, me lo merezco producción”, lanzó incómoda ¿y dejando entrever que Gago le había sido infiel con la tigrense?

El rumor se instaló allá por el 2009, cuando la ex Rebelde Way convivía con la estrella del Real Madrid en Europa. Luego de varias diferencias irreconciliables, decidieron seguir por caminos diferentes. Ella regresó a Buenos Aires con su familia, mientras que él fue rotando por otros clubes y luego confirmó su historia de amor con quien se convertiría en la madre de sus tres hijos.

Parece que Vázquez no tiene buenos recuerdos de Fernando. “Miré la foto y me nublé. ¿Viste cuando recordás cosas lindas? Esto me dio como escalofríos. ¡Tres pibes tiene! No hablo a menudo pero me fui a vivir a España con él y tengo la mejor. ¡Estaba re caliente! No, pero me separé cuando tenía 22 años…”, agregó en el ciclo conducido por Iván de Pineda.

Por último, reveló un dato polémico: que el ex DT de Aldosivi le puso a su segunda hija el nombre que habían pensado en caso de convertirse en padres en un futuro. Se trata de Antonella, que nació en 2015.

Gisela Dulko y Fernando Gago estuvieron casados durante una década. (Foto: archivo).



Qué pasó con Gisela Dulko y Fernando Gago

El romance entre Gisela Dulko y Fernando Gago llegó a su fin por una situación totalmente inesperada. Según contaron en Los ángeles de la mañana, ella lo habría descubierto teniendo sexo con su mejor amiga, una de las mamás del colegio donde iban sus hijos. Indignada, la extenista se habría mudado con los nenes a otra casa, cerrando para siempre una historia de amor que parecía tener mucho futuro.

Cinthia Fernández expresó en el ciclo conducido por Ángel De Brito que la deportista habría cambiado de colegio a los chicos que tuvo con el ex DT de Aldosivi. A esto se le sumaría el pedido de divorcio, ya que no quiere volver a saber a nada con él.





Gisela Dulko junto a Verónica Laffitte antes de encontrarla en la cama con Fernando Gago. (Foto: captura de eltrece).

“Gisela está destruida, la está pasando muy mal. Abrió la puerta del cuarto y los vio haciendo el amor. Lo peor es que ella era muy amiga de la tercera en discordia. Con sus respectivas parejas iban para todos lados. El esposo de ella también está muy mal. El abogado de Dulko ya me confirmó que está iniciando los trámites de divorcio”, agregó la panelista.

La tercera en discordia sería Verónica Laffitte, que optó por “desaparecer” de las redes sociales para no recibir agravios. Por su parte, el ahora exmatrimonio nunca estuvo muy activo en Instagram, y sus últimas publicaciones ya tienen varios meses. /TN