Eydri, otra chica cubana que habría estado con Maradona

La semana pasada y tras más de 20 años en silencio, habló por primera vez Mavys Álvarez, la joven cubana que con tan solo 16 años enamoró a Diego Maradona cuando viajó a Cuba para rehabilitarse por el consumo de drogas.

Después de las declaraciones de Mavys Álvarez, fueron varios los periodistas que deslizaron la posibilidad de que Diego Maradona hubiera estado con más chicas menores de edad. Durante la última emisión de El Show de los Escandalones, Rodrigo Lussich habló del tema y presentó a Eydri, otra chica cubana que habría estado muy cerca de Diego.

"Hay versiones contrapuestas de si era menor o no. La señalan cercana a Guillermo Coppola... No me animaría a poner una etiqueta de relación, pero más que a Maradona le adjudicaría cercanía a Coppola", indicó Rodrigo Lussich y agregó que Eydri estaría en la Argentina.

Del mismo modo, Rodrigo Lussich señaló: "Eydri vive en la Argentina. Y hay que ver cómo llegó al país... Hay que recordar que en su momento, para traer a Mavys Álvarez a la Argentina, Fidel Castro firmó una autorización para que pudiera salir de Cuba. ¿Cómo llega a la Argentina Eydri? ¿En qué contexto? ¿A instancias de quién? Por la información que manejamos habría sido a instancias de Coppola".

"Una vez aquí, Eydri se habría casado con un argentino para obtener la residencia y quedarse en el país", explicó también Rodrigo Lussich. /Pronto



Mirá el video: