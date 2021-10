Javier Milei: "Si las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de ellas"

El primer candidato a diputado nacional, por La Libettad Avanza, Javier Milei, volvió a formular una polémica afirmación al relativizar la brecha salarial de género en el mercado laboral argentino, consistente en que a igual tarea o responsabilidad, las mujeres cobran un salario el 25 o 30 por ciento menor que el de los hombres, según indican diversos estudios realizados sobre el tema en los últimos meses.

Al referirse a la cuestión, el economista aseguró que “cuando vos tomás en los promedios, es cierto, pero cuando entrás segmento por segmento y abrís por segmento, esa desigualdad desaparece. Si fuera cierto que las mujeres ganaran menos, las empresas estarían llenas de mujeres porque los empresarios quieren ganar dinero, o sea es un oxímoron, es un error enorme”.

Milei hizo ese planteo durante una reciente entrevista televisiva que le concedió al canal CNN. Allí, al pedírsele opinión sobre el concepto de igualdad de género, el dirigente político que compite por una banca de diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires expresó que para él “la única igualdad que vale es la igualdad ante la ley”, por lo cual para crearle un derecho a alguien “quiere decir que estás castigando a otra parte”.

En ese sentido, agregó que “si vos creás un derecho artificial por encima de lo que es la igualdad ante la ley, o en el fondo el derecho a la vida, la libertad a la propiedad y creás una condición exógena desde el uso del aparato represivo del Estado, quiere decir que estás castigando al otro”.

Postura ante el feminismo

Al ser consultado si entonces él consideraba al feminismo como “un castigo al hombre”, Milei replicó que “vamos a ver de qué tipo de feminismo estamos hablando, porque el feminismo originalmente es una causa liberal”.

Semanas atrás, a principios de septiembre en otra entrevista, el economista ya había señalado su desacuerdo con la ley de paridad salarial y con la ley de cupos.

“Me parece aberrante, me parece denigrar la capacidad de las mujeres porque si lo podés lograr por tu propio talento, no debería hacerse de manera violenta, porque la imposición de un cupo es imponer algo que no se da naturalmente”, argumentó Milei.



En esa oportunidad, ya había negado también lo de la brecha salarial de género. “Entre el hombre y la mujer hay igualdad laboral y remunerativa, lo que pasa es que los datos están mal tomados”, manifestó.

Volviendo al feminismo, cabe recordar una expresión de Victoria Villarruel, la segunda candidata a diputada en la lista que encabeza Milei, quien en su discurso de cierre de campaña antes de las PASO cuestionó al "feminismo hembrista que nos quieren imponer" desde sectores políticos y sociales a los que claramente ella no pertenece.