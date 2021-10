Una sorpresiva bomba sacude River: imputaron a Rodolfo D'Onofrio

Celsa Victoria Ramírez, fiscal general de Eventos Masivos de la Ciudad de Buenos Aires, decidió imputar al presidente de River, Rodolfo D'Onofrio, y de Vélez, Sergio Rapisarda, por incumplimiento del decreto que establecía el 50% de aforo en los partidos ante Boca e Independiente, respectivamente. Además, existe un segundo cargo por resistencia a la autoridad.

Lo hizo luego de realizar un allanamiento en el estadio Monumental, donde se secuestró el teléfono de un hincha, aparentemente barra de River, que ordenaba para que haya un hueco en el medio en la tribuna La fiscalía, además intimó al club a presentar más documentación en las próximas 48 horas. La eventual sanción no incluiría la clausura de los estadios.

Durante la tarde, D'Onofrio habló al respecto y expresó: "Si entró más gente de la debida, hay que encontrar al responsable, prque River tiene toda la tecnología para que eso no suceda. Para venir a este partido la condición era que tuvieran "Tu Lugar en el Monumental" y las cuotas pagas con una excepción de máximo dos sin paga".



"Hablaban de más de 50 mil personas y no tiene ningún tipo de lógica. Según lo que me dijeron en el club eso no pasó, te todas maneras yo no soy experto en calcular aforo. En cada uno de los accesos hay una pantalla en la cual se ve la cantidad que entra. Si hubo irregularidades las vamos a detectar e investigar", agregó.

Ya con la imputación, es muy posible que ambos dirigentes deban presentarse a declarar ante la Justicia, aunque esto no significa que sean procesados. Lammens, por la mañana, aseguró que tras la reunión con Manzur se decidió que se aplicarán medidas correctivas y exigió que los clubes que no puedan cumplir con la pauta del 50% se abstengan de organizar eventos con público.