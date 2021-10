“Medrán me pide que encare y vaya siempre para adelante y eso me gusta”

Nahuel Carral, el mediocampista ofensivo de 17 años, sumó nuevamente minutos en el primer equipo de Central Norte y es la gran apuesta del cuervo.

La “joyita” del azabache ingresó desde el banco de suplentes en la victoria de su equipo ante Chaco For Ever por 2 a 0 y sigue agarrando confianza. Su fuerte es la gambeta, pide mucho la pelota y es muy vertical.

Con tan solo diecisiete años debutó en la primera de Central el pasado 14 de agosto en el triunfo 2 a 1 ante Juventud Unida. El domingo por primera vez tuvo contacto con la hinchada que lo acogió y le brindó todo el apoyo desde que saltó al campo de juego a los 35 minutos de la etapa final.

Carral se mostró muy contento por el apoyo de la gente y dijo que cree que este cariño es porque es un chico del club y el más joven del plantel.

Con relación a su desempeño dentro de la cancha, remarcó: “Medrán me pide que encare y vaya siempre para adelante, que me anime e intente todo el tiempo y eso es lo que mas me gusta hacer", expresó, además que explicó que sus compañeros, así como el DT le brindan mucha confianza.

Teniendo en cuenta su manera de jugar y el constante desequilibrio que provoca en el equipo contrario, recibe muchas faltas y aunque alguna patada es más fuerte que otra entiende que es parte del juego y no es una molestia para él ser “castigado” por los rivales.

El miércoles pasado firmó su primer contrato profesional y lo destacó como un gran logro y espera que este solo sea el inicio de algo grande.

Nota periodística realizada por Gastón Sáez, alumno de la cátedra de Periodismo Deportivo de la Universidad Católica. Un agradecimiento especial a Agustina Avalos y el equipo de prensa de Central Norte por la oportunidad brindada y el buen trato recibido.