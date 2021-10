El tomate, por las nubes: "La gente lleva pero en menor cantidad"

InformateSalta se hizo eco del reclamo de muchos de nuestros lectores que manifestaban la suba de precio en el tomate y una baja calidad del producto y salimos a recorrer el Mercado San Miguel en pleno centro de la capital salteña.

"Tenes de $100 y de $150 el kilo. Está bajando de a poquito. Está saliendo de a poquito. La gente se queja pero llevan menor cantidad. Llevan 2 o 3 tomates, para el día" contó una de las puesteras.

Otra de las puesteras del Mercado contó que el tomate está escaceando porque los productores están enviando el producto a otras provincias. "La falta no es porque no hay producción", resaltó.

"El tomate sube y baja. Es el que está más expuesto, no es que no hay lo que pasa es que se lo llevan. Por ejemplo ahora a Córdoba entonces al vender el productor mucho tomate levanta el precio. En realidad en el invierno es cuando no tiene que haber y tiene que estar más caro, porque no madura" explicó la mujer a InformateSalta advirtiendo que bajará cuando dejen de enviar a otros destinos.

Cabe aclarar que dentro del mercado los precios son uniformes, siendo el precio del de mejor calidad $150 el kilo.