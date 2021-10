Con una foto “picante”, la actriz porno Jazpincita redobló la apuesta con Cristian Pavón y estallaron las redes

La actriz porno Jazpincita, quien le había hecho una propuesta "hot" a Cristian Pavón, para "levantarle el ánimo" tras la derrota de Boca Juniors frente a River Plate. Ahora, sorprendió a todos en Twitter al compartir una foto "picante" dedicada al número siete del conjunto "Xeneize".

La modelo -con 125 mil seguidores en la red social del pajarito-, publicó en su cuenta: "¿Le gustará a Pavón?". La pregunta, fue acompañada por un retrato subido de tono de la muchacha, en la que deja ver contenido explícito, que encendió internet. Además, la actriz porno entrevistada hace una semana por Elo Podcast, obtuvo cientos de comentarios tras la picante publicación.



¿Quién es Jazpincita y cuál fue la propuesta hot que le hizo a Cristian Pavón?

Jazpincita es una ferviente hincha de Boca y actriz porno que le había hecho una propuesta "hot" al delantero xeneize Cristian Pavón, luego de que el podcaster Elo Podcast le pidiera a la joven que le deje un mensaje de aliento al jugador del conjunto de la Ribera.

La muchacha se hizo conocida por su propuesta al delantero de Boca.

"Cristian, estamos muy tristes por haber perdido, pero venite a casa que yo que soy una actriz porno, te voy a enseñar lo que es una buena cog...", sugirió frente al micrófono.

La dedicatoria se viralizó al instante y cientos de bosteros reaccionaron al comentario subido de tono que dejó en su cuenta de Twitter. Jazmín Azul, más conocida como Jazpincita, tiene 20 años y vive en Buenos Aires. Su trabajo es ser actriz porno y el principal sitio en donde sube contenido es en la red social OnlyFans.

Jazpincita sube contenido "hot" en las redes sociales.



¿Quién es Elo Podcast?

Conocido como Elías Kier Joffe, quien se denomina como un abogado "exitoso", vive en Nordelta y tiene un currículum y experiencia envidiable. Pese a sus muchos títulos y logros relacionados al mundo de las leyes, Elías se zambulló a un mundo que para él era totalmente desconocido, pero el cual deseaba con todas sus fuerzas. Hoy, más allá de que lo niegue, se convirtió en un referente del fenómeno con ELO Podcast en Argentina.

El comunicador se convirtió en tendencia en las redes sociales, especialmente en Twitter, a partir de la viralización de fragmentos "picantes" y al borde de la censura, con entrevistas a influcencers y actrices porno argentinas.

La primera entrevista "picante" de Elo Podcast (luego vendrían las de Milessi, Jazpincita, Agustina Kogan – quien le hizo una propuesta sexual a Leandro Paredes- y Camila Nair – quien le hizo un ofrecimiento subido de tono a Braian Romero) fue la que tuvo con la cantante Estefanía Holman.

La artista confesó que le había cobrado mil dólares a dos futbolistas colombianos de River Plate y de Boca Juniors para tener sexo con ella. “Estuve con un jugador de River colombiano hace poco que tiene novia, entonces pagó por mi silencio. Yo no le dije nada, él me ofreció. Me dijo ´te doy mil dólares y vos no decís nada´. Por eso no voy a decir el nombre y lo voy a respetar. Seguimos hablando y tenemos la re buena onda", dijo Holman.

La foto "hot" que la actriz porno Jazpincita le dedicó a Cristian Pavón. /Crónica