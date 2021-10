L-Gante y su novia se separaron a un mes de haber sido padres

L-Gante y Tamara Báez anunciaron que se separaron. Minutos más tarde de un misterioso mensaje del cantante, ella hizo una captura de pantalla a la historia del padre de su bebé y apuntó contra él.

La heredera del artista cumplió un mes de vida y lo festejaron todos juntos. A pesar de eso, la pelea explotó en las últimas horas y ella escribió en una foto que compartió en su Instagram.

“Tiraste todo a la basura por una hora y media de diversión”, le escribió, "perdiste la familia y ahora te querés hacer la víctima, no hay vuelta atrás acá”, agregó en su mensaje.

Pero Tamara fue más allá y también cargó contra la madre del cantante, a quien acusó de querer hacerla abortar cuando estaba embarazada.

”Me das pena vos y tu mamá que quería que abortara y todo este tiempo quiso hacerme la vida imposible”, puso en una parte del texto y luego agregó: “Tu mamá que anda fumando y tomando alcohol con los pibes, mientras vos trabajas. Boludo, te viven todos tus amigos y le decís a la que era tu mujer que vive de tus costillas, como te equivocaste Elian", siguió escribiendo y relatando hechos que le tocaron vivir.

L-Gante está en su mejor momento artístico y lo está aprovechando con una gira por distintos puntos de Argentina.

El intérprete de "Malianteo 420" no tendría tiempo para visitar a su hija, según lo que relató su ex pareja. "Ya sabemos que 0 sentimientos porque sino te hubieras quedado con nosotras en el primer mes de Jami y no hubieras ido a hacer cagadas", cerró el posteo que compartió en su cuenta de Instagram.

Hace un mes L-Gante y Tamara Báez se convirtieron en papás de Jamaica. Sin embargo, la felicidad de la llegada de su primera hija juntos se vio empañada por una serie de durísimas acusaciones que terminó en separación.

Las durísimas palabras de Tamara llegaron luego del posteo que realizó el cantante. Aunque no menciona a la mamá de su hija, sí hizo referencia a una persona que estaría hablando mal de él.

“Yo corro por la mía, por los míos y por mi hija. 0 sentimientos porque hasta la persona que vive de mi costilla se le sube la fama y después habla de mí”, disparó.