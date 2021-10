La repudiable frase de Luis Ventura: “Por la vida sexual de Mauro Icardi, que es poca, solo pasaron put...”

Luis Ventura aseguró que "por la vida sexual de Icardi, que es poca, solo pasaron put...”. Lo dijo en una entrevista con LAM con motivo de la separación de Wanda Nara y el jugador de fútbol.

"Estamos hablando de un pibe, que ya es un hombre, que ha hecho una carrera también medio ficticia en términos futbolísticos. No tuvo una gran vida sexual. Por la vida sexual de Icardi solo pasaron putas", aseguró.

Ante la consulta del cronista respecto a que su afirmación podría ser tomada como machista, el periodista no se retractó. "Yo narro, no califico ni condeno. Los grandes futbolistas tienen poca vida sexual y de convivencia con mujeres. Tienen poco feeling con mujeres porque se la pasan dedicados a su carrera. Cuando encuentran en una mujer donde depositar su vida, se llenan de hijos. Y después no saben qué hacer con los hijos y la pareja. La fortuna y el éxito los lleva a un lugar que no los sabe manejar", explicó, diferenciando lo que sería una "mujer" de una "puta" en tanto objeto sin derechos, subjetividad ni otra más que un cuerpo a disposición del hombre. /Minuto Uno