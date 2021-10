Barby Campos lanzó una campaña que busca recaudar dinero para su nuevo videoclip

Barby Campos, la joven cantante salteña, quiere cumplir un sueño, grabar un nuevo videoclip, se apoya en sus seguidores y en todos los salteños para poder lograrlo. Lanzó una campaña que busca recaudar los $350 mil que necesita para poder grabarlo.

En diálogo con InformateSalta, Barby contó que la idea surgió de una charla con sus hermanas. Reconoció que al principio sintió un poco de recelo, sobre todo por cómo podía reaccionar la gente, pero finalmente accedió y la aceptación que tuvo fue muy buena.

“Para mis otros videos habíamos juntado plata entre mi familia, habíamos vendido algunas cosas, y la verdad que la carrera artística es muy cara y hay que invertir constantemente y realmente no te trae dinero, entonces para este video, ya no sabíamos de donde poder recaudar esa plata, hablamos con muchos sponsors, algunos te patean o no te tienen en cuenta hasta que no sos una persona súper reconocida, no quieren invertir”, dijo.

A las pocas horas de subir la historia de Instagram hablando de la campaña, recaudó 15 mil pesos, después consiguió 100 mil y así hasta conseguir hasta el momento poco más de 200 mil.

“La gente puso todas las pilas y las energías en mí para apoyarme, porque sienten en esta artista que va a llegar súper lejos y me está poniendo toda su confianza y estoy más que feliz de poder representar esta hermosa provincia porque siento que ellos también quieren que la represente. Hoy fui a señar el video, no puedo creer toda la empatía de la gente”, expresó.

Sobre la canción que será protagonista del nuevo video, adelantó que se llama “Traketeo” y responde a un pedido de sus seguidores. “Es un nombre súper urbano, es una canción muy actualizada que está a la altura de cualquier otra canción de un artista súper reconocido porque la verdad que le metimos todas las fichas. Estoy en cada detalle y pienso mucho en mis seguidores, en lo que me piden, pienso constantemente en que salgamos todos felices, con mi música, yo con ellos, les va a gustar muchísimo”, indicó.

Las personas que quieran colaborar con ella, pueden hacerlo con una transferencia bancaria al alias barby.campos. “Pueden depositar lo que quieran, 5, 10, 25 pesos, lo que puedan, suma muchísimo. Estaría muy agradecida de que me ayuden a cumplir mi sueño, yo sé que la vida les va a devolver el doble”, manifestó.