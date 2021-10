Era de Atlético Tucumán, pero Estudiantes se lo empató sobre el final

Con fortuna, a los 4 minutos del primer tiempo, el "Decano" se puso en ventaja con un gol en contra de Agustín Rogel después de un rebote del arquero Mariano Andújar, en una etapa inicial en la que el elenco tucumano siguió en busca de estirar la ventaja y tuvo las situaciones más claras.

Ya en el complemento, no varió el trámite del juego pero la falta de eficacia de los dirigidos por Guiñazú revivieron al "Pincha", que reaccionó en los últimos 15 minutos y llegó al empate a los 44 con una tijera de Leandro Díaz.

Con este resultado, Estudiantes sumó un nuevo encuentro sin ganar y quedó lejos del líder River con 27 unidades, a nueve de la cima, mientras que Atlético Tucumán acumula 20 puntos en lo que va de la competencia.

En el inicio del ciclo del "Cholo" en el banco de suplentes, el conjunto de Tucumán fue claramente superior a su rival y mereció irse al descanso con una mayor ventaja, pero la mala puntería y la resistencia de Andújar atentaron contra los avances del "Decano".

En la misma línea continuó el segundo tiempo, hasta que a los 30 minutos comenzaron las aproximaciones del equipo del "Ruso" Ricardo Zielinski, hasta que a dos del cierre apareció Díaz con una pirueta para arrebatarle la merecida victoria a Atlético Tucumán.

En la próxima fecha, Estudiantes visitará el domingo a Colón en Santa Fe, al tiempo que Atlético Tucumán recibirá a Patronato de Paraná un día más tarde.

Síntesis

Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Leonardo Godoy, Agustín Rogel, Fabián Noguera, Matías Aguirregaray; Fernando Zuqui, Bautista Kociubinski, Juan Sánchez Miño; Jaime Ayoví, Gustavo Del Prete y Matías Pellegrini. DT: Ricardo Zielinski.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Felipe Campos, Marcelo Ortiz, Jonathan Cabral, Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Cristian Erbes, Leonardo Heredia; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Pablo Guiñazú.

Gol en el primer tiempo: 4m Rogel, en contra de su valla (E).

Gol en el segundo tiempo: 43m L. Díaz (E).

Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Leandro Díaz por Pellegrini (E), Franco Zapiola por Sánchez Miño (E) y Jorge Rodríguez por Kociubinski (E); 15m Francisco Apaolaza por Ayoví (E); 19m Abel Bustos por Erbes (AT); 25m Joaquín Pereyra por Carrera (AT) y Cristian Menéndez por Ruíz Rodríguez (AT); 33m Ciro Rius por Lotti (AT) y Óscar Benítez por Heredia (AT); 35m Nicolás Palavecino por Zuqui (AT).

Árbitro: Hernán Mastrángelo.

Estadio: Uno (La Plata).