5 sitios útiles para estudiantes que se capacitan On Line 

El mundo en línea está repleto de recursos e información para que los estudiantes los utilicen en sus estudios. Desde sitios web, libros y cursos completos hasta aplicaciones y software, se puede encontrar casi todo tipo de herramientas de información y productividad en Internet. Todo es cuestión de conocer los lugares adecuados para encontrar las mejores herramientas.



La integración de la tecnología con la educación es importante, especialmente en estos tiempos. Si te preguntas cómo se puede aprovechar mejor el esfuerzo de aprendizaje en línea, ha venido al lugar correcto.



A continuación te mostraremos una lista de cinco (5) sitios útiles para los estudiantes que realizan aprendizaje en línea.



Aquí hay un resumen rápido para comenzar:

My GRE Exam Preparation

Canva

Google Docs

Slack

Proyecto Gutenberg

Conozcamos un poco mejor a estos proveedores.



My GRE Exam Preparation



El examen GRE (Graduate Record Examinations) es posiblemente uno de los exámenes más importantes que tomarán en la vida. Con esa idea en la mente, es importante que se prepare para cualquier desafío que deba enfrentar. Y la mejor manera de hacerlo es a través de My GRE Exam Preparation.



Los creadores de cursos de My GRE Exam Preparation creen que la experiencia de cada estudiante con la educación en línea será "única para su situación".



Por lo tanto, sus cursos están diseñados para adaptarse a todo tipo de alumno, lo que aumenta la probabilidad de aprobar tu examen GRE mucho mejor.



Canva para la educación



Si está buscando una forma de hacer que tus presentaciones y proyectos sean más atractivos, Canva es una excelente herramienta a considerar.



Tiene cientos de plantillas que se pueden usar para varios proyectos, desde carteles y presentaciones hasta diseños de logotipos e infografías.



También tienen más de 800.000 gráficos e iconos para que elijas e incorpores a tu trabajo cotidiano.



Los proyectos grupales pueden ser complicados de planificar, especialmente cuando se lo hace en línea. Sin embargo, Canva facilita que los estudiantes colaboren libremente a través de su último programa: Canva for Education.



Canva for Education ofrece una forma más conveniente para que los estudiantes y profesores se comuniquen y creen juntos en una sola plataforma.



No es necesario cambiar entre Zoom y otras herramientas: todo lo que necesitas está disponible en Canva for Education.



Google Docs



Los proyectos grupales en línea pueden ser particularmente complicados por una gran cantidad de razones. Las videollamadas pueden consumir demasiados datos o producir retrasos, lo que puede afectar la productividad y causar frustración entre los miembros del grupo.



Google Docs elimina este problema al brindar a los estudiantes una plataforma de fácil acceso (y gratuita) para realizar sesiones de redacción, edición y lluvia de ideas colaborativas.



Siempre que tenga una cuenta .gmail (que, asumimos, es posible que ya tengas), esta función es gratuita con tu cuenta de correo electrónico y se puede acceder a ella desde cualquier lugar que se desee: teléfono, tableta o PC.



Es necesario contar con conexión a Internet para que se pueda colaborar con otros, pero al menos utiliza muchos menos datos que las videoconferencias.



Slack



La colaboración y la organización son imprescindibles cuando se trata de la escuela o el trabajo en grupo. Si vos o alguno de tus compañeros de clase tienen dificultades para organizarse y colaborar en línea, Slack puede ser la solución a todos tus problemas.



Con él, se pueden coordinar datos, proyectos y otra información con compañeros de clase, todo en la misma plataforma. Se pueden crear diferentes canales para diferentes temas, de modo que no se confunda con todos tus archivos.



Esto también le brinda una manera más fácil de comunicarse con tus compañeros de clase en caso de que tenga alguna pregunta o inquietud que desee plantear.



Proyecto Gutenberg



¿Estás cansado de ir a la biblioteca a buscar un viejo clásico de Literatura? Project Gutenberg contiene miles de títulos de casi todos los géneros de libros que puedas imaginar. Incluso tienen algunos libros de texto académicos que podés pedir prestados de forma gratuita.

¿Sos más un estudiante auditivo?



Bueno, no te preocupes: en asociación con LibriVox, Project Gutenberg te proporciona audiolibros de dominio público para estudiantes de todo el mundo. Actualmente tienen más de 15,000 audiolibros disponibles para descargar en su sitio web al momento de escribir este artículo.



Reflexiones finales



Si bien a la mayoría de los estudiantes les llevará algún tiempo acostumbrarse al aprendizaje en línea, existen herramientas (tanto en línea como fuera de línea) que pueden ayudar a que la transición sea más sencilla y más llevadera.



Si ninguna de las herramientas que mencionamos anteriormente se ajusta a tus necesidades o preferencias, puede encontrar más en esta página.



¡Esperamos que esta lista de recursos te ayude en tu búsqueda de conocimiento y educación de calidad!