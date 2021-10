Icardi insiste (sin éxito por ahora) en conseguir el perdón de Wanda

El delantero del PSG no pierde las esperanzas e intenta por todos los medios conseguir el perdón, que por el momento no llega.

A Mauro Icardi le resulta difícil asumir la situación y, tozudo como delantero que siempre busca un rebote perdido en el área, insiste en recuperar a Wanda Nara tras el escándalo que generaron sus conversaciones con la China Suárez.

Luego de varios días de ostracismo que incluso lo llevaron a no entrenarse y perderse un partido clave del PSG por la Champions League, Icardi volvió a las redes para recordar los buenos viejos tiempos que pasaron juntos esperando que vuelvan.

Mientras tanto Wanda sigue disparando con fuerza en las redes contra la China Suárez y protegiendo a Icardi. Quizás en eso basa el delantero sus esperanzas.

La actriz hizo ayer su descargo en las redes sociales y aseguró que "lo que está sucediendo hoy tiene detrás una historia mucho más grande y profunda, de la que seguramente muchas mujeres van a sentirse identificadas. Me ha tocado relacionarme con hombres a los que les he creído siempre sus palabras: que estaban separados o separándose y que no había conflictos".

Tras lo cual, a los pocos minutos, Wanda respondió con violencia: "De mi familia me encargo yo, de las put... la vida misma". /Minutouno