Mariana Diarco demolió a Wanda Nara: “Perseguía a Demichelis sabiendo que salía con Evangelina Anderson”

La conflictiva separación de Wanda Nara y Mauro Icardi a raíz del affaire con la China Suárez no deja de generar reacciones de uno y otro lado de la grieta que se formó en la farándula. Además de Beto Casella y Graciela Alfano, otra de las famosas que salió a bancar a la actriz fue Mariana Diarco, que trajo a colación una vieja anécdota de los inicios de la carrera mediática de Wanda en la que cumplió un rol similar al de la China con Evangelina Anderson y Martín Demichelis.

En diálogo con Juan Etchegoyen para Mitre Live, Mariana contó que las discrepancias entre Wanda y Evangelina Anderson, que es gran amiga de Antonella Roccuzzo, comenzaron desde la época en la que la vedette comenzó a salir con Martín Demichelis. “Yo estoy en contra de la hipocresía (…) y acá pusimos la vista sobre la China y no sobre Icardi, que tiene el compromiso sentimental”, señaló la modelo, antes de opinar sobre la reacción de Wanda.

“Fue súper hipócrita. Yanina Latorre dijo que la China se le hizo la amiga, ¿no fue así como ella conoció a su marido? ¿Icardi no era amigo de Maxi López? ¿Y con qué tupé le dice putit* a la China cuando todos los que arrancamos por el 2008 o 2009, más o menos, cuando Demichelis estaba muerto por Evangelina Anderson, Wanda Nara lo perseguía toda la noche en (la discoteca) Ink, sabiendo que ellos ya tenían algo?”, se preguntó la ex de El Dipy.

“Wanda lo persiguió por todos lados sabiendo que Demichelis tenía ´un algo´ con Evangelina. Demichelis, claramente, no le dio bola porque estaba muerto con Eva y desde allí que ya no son más amigas”, agregó Diarco, mientras Etchegoyen le preguntaba si creía que Wanda tuvo un poco de su propia medicina. “Si eso no es karma, yo no sé qué es el karma. No conozco a fondo la historia (…) pero me molesta la violencia sistema y el ataque. ¿Quiénes somos para cancelar a alguien?”, preguntó la modelo.

“Agarrátela con el tipo. ¿La mina se hizo la amiga, te falseó? ¡Chau, la mina! Todas las que hemos sido cornudas, porque de la muerte y los cuernos no se salva nadie, sabemos que la persona que está comprometida es la que está con vos, la que te prometió monogamia es la que está al lado tuyo. Agarrátela con el pibe”, cerró Mariana Diarco sobre el triángulo de Wanda Nara, Mariana Diarco y Mauro Icardi.