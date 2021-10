La jugada maestra de Wanda Nara para terminar de “incendiar” a la China

Hoy por hoy, Wanda vive días “infernales” desde que descubrió los chats entre Mauro Icardi y la China Suárez. Si bien dijo que está separada, aún vive bajo el mismo techo con el jugador del PSG, que se atrincheró en su casa de París y ya no sabe qué hacer para que ella lo perdone.

¿Pero pensaban que lo único que le faltaba al Wandagate era que las involucradas se enfrenten en un ring? Pues no, querides lectores. Porque se siguen sumando datos para continuar atentos a este novelón en el que, tristemente, las únicas damnificadas resultan ser las mujeres: Wanda, la China y, quizás, una tercera.

Porque, en medio de esta pesadilla, la empresaria dejó en claro que guarda un as bajo la manga para terminar de hundir a Eugenia Suárez. Una movida desesperada y extrema que salpicaría a una más: nada menos que a Pampita, que hasta ahora se mantuvo hermética y respetuosa, muda como una tumba.

¿Cómo es esto? Simple: la furia de Wanda con la China tendría un agravante que daría cuenta de la falta de códigos de la actriz. Porque, la rubia le juró y perjuró a Yanina Latorre que hacía tiempo que con Eugenia eran amigas. Es más: charlaban de la vida por chat y se mandaban audios.

Y parecería que la ex de Benjamín Vicuña no sólo le decía lo linda que eran sus hijas mientras coqueteaba con Icardi, sino que también le habría hablado pestes de Carolina Ardohain, la mamá de los hijos mayores del actor chileno, que 6 años atrás los descubrió in fraganti.

Wanda asegura que tiene pruebas contundentes, audios en los que la China critica a la modelo, que hace unas semanas en LAM, muy superada, cubrió con una manta de piedad (y no de Nepal) el episodio del motorhome que fue detonante en su separación.

“Yo no tengo nada que perdonar. La gente puede dejar de amar y está bien. Siempre voy a estar deseándole lo mejor a las parejas que tuve, soy agradecida de lo que tuvimos”, dijo Pampa sobre Vicuña, mientras que, sobre la China, fue escueta pero precisa: “Tengo muy buena relación”. ¿Qué pasará ahora? /Paparazzi