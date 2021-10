Aprovechan la popularidad de "El Juego del Calamar" para realizar estafas online

Empresas de privacidad y seguridad digital advierten que los ciberdelincuentes están aprovechando la popularidad de la serie El Juego del Calamar para difundir intentos de estafa en línea.

"A los ciberdelincuentes les encantan las tendencias tanto como al resto de nosotros, pero las aprecian por el gancho que proporcionan para atraer potenciales víctimas. Teniendo en cuenta la popularidad de la serie El Juego del Calamar, no es de extrañar que ya hayan surgido estafas que abusan del nombre y los temas de la serie", dice Vojtech Bocek, ingeniero senior de seguridad móvil en Avast, empresa líder a nivel mundial en privacidad y seguridad digital.

Bocek explica que ha observado aplicaciones en dispositivos móviles que aprovechan la popularidad de la serie. “Los desarrolladores usan el nombre y el tema de la serie para crear aplicaciones maliciosas. Por ejemplo, una aplicación de fondo de pantalla de El Juego del Calamar, que incluía adware (software publicitario malicioso) y registraba a las personas a un servicio de SMS premium en Google Play Store, pero afortunadamente la aplicación fue eliminada rápidamente. También vimos una aplicación de Android con temática de El Juego del Calamar siendo usada para difundir SpyMax, una herramienta de acceso remoto diseñada para espiar a los usuarios", dice.

Recientemente, la Policía Nacional de España también alertó a las personas sobre tarjetas físicas en circulación, parecidas a las de la serie, que tenían un código QR. Los agentes de policía advirtieron que el código QR incluido en estas tarjetas podría conducir a sitios web maliciosos.

Otras formas en que los ciberdelincuentes pueden abusar de la tendencia de popularidad del programa es afirmar que ofrecen transmisiones en línea gratuitas, que pueden contener malware o anuncios maliciosos, o anuncios de juegos en línea falsos basados en los juegos de la serie.

Cómo protegerse

Utilizar un antivirus. Los usuarios pueden protegerse mediante el uso de software antivirus en todos los dispositivos, incluidos los dispositivos móviles.



Descargar aplicaciones de tiendas oficiales. Es más seguro solamente usar tiendas como Google Play Store o Apple App Store, lo que puede ayudarlos a evitar el malware.

Leer atentamente las calificaciones de la aplicación antes de descargarla. Como precaución adicional, se recomienda a los usuarios que lean atentamente los comentarios en la tienda de apps antes de descargar cualquier aplicación para ver si estos revelan posibles señales de advertencia.

No escanear códigos QR de tarjetas que se encuentran en lugares públicos. No se recomienda interactuar con códigos QR en tarjetas que se encuentran en lugares públicos, así como no conectar dispositivos USB a computadoras que se encuentran en lugares públicos, ya que ambos pueden provocar la instalación de malware.

Ver series solo en plataformas oficiales de streaming. Por último, pero no menos importante, para cualquier persona que aún no haya visto la serie, se recomienda que solo la vea en Netflix y no en ningún otro sitio de transmisión, ya que estas transmisiones no oficiales a menudo contienen adware y otro malware.