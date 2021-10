El barbijo nos protege de muchas enfermedades ¿deberíamos dejar de usarlo?

La pandemia del coronavirus dejó instructivos de higiene y procedimientos de cuidado que quedarán presentes a partir de ahora en todo momento. Así el riguroso lavado de manos, el uso del alcohol, el distanciamiento social y el uso del barbijo además de ayudarnos a contraer el Covid-19, permite resguardarnos de múltiples enfermedades y bacterias que existen cuado estamos en contacto con un otro.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos de este tema con el médico epidemiólogo Hugo Pizzi quien expresó:

“El barbijo es maravilloso”

El especialista comenzó expresando que este fue el elemento estrella y es uno de los principales en impedir el contagio, no solo del coronavirus, sino de muchas otras enfermedades, como alergias, bronquitis o gripe que "han disminuido por usarlo".

Recordó a su vez, que es un elemento que "hace más de 30 años que se usa en Asia en las áreas peatonales o para hacer actividades" para impedir el contagio y el intercambio de fluidos.



La situación epidemiológica de la Argentina se muestra tranquila y la positividad de contagios sigue bajando con el correr de los días. Ante esto, el especialista indicó que a pesar de que se demuestre flexibilización hay que estar atentos porque "la propia ministra ha dicho que la variante Delta es la predominante".

Asimismo expresó que el Gobierno ya no le consulta como antes a los médicos: "Se tomó una determinación, que tienen todo el derecho y poder para hacerlo. Pero los especialistas nunca fueron consultados cuando se estableció que el barbijo deje de usarse".

En este sentido, destacó: "Creo que fue un error", porque se logró masivamente su uso y cuando eso se logra "no hay que volver atrás". Algunas de estas medidas son necesarias y hay que aprovechar cuando son beneficiosas para gran parte de la sociedad.

"El lavado de manos, barbijo y todas esas medidas de cuidado, creo que ha pasado algo muy curioso. Las señoras, independientemente de la edad, siguen haciendo compras con barbijo, siguen pidiéndoles a sus hijos pequeños, también grandes y señores barbudos que se laven las manos. Entonces son cosas que han aprendido y nos han quedado a nosotros como impronta", manifestó.

—¿Puede haber un aumento de casos?

—Hay diez provincias en donde los casos están subiendo debido a la variante Delta. No hay ninguna duda. Esto lo venimos evaluando hace tiempo, porque hay lugares en donde hay un número de Delta que empezó con el 5%, después con el 7 y 13 y va subiendo.

—¿En qué hay que tener precauciones?

—El paso fronterizo es un tema a tener en cuenta, los cuidados, los test y carnet de vacunación. Hay camiones de Brasil que vienen a la Argentina y pasan a Chile y Brasil tampoco tiene situación cómoda.

"Además, si estoy solo con gente conocida puedo dejar el barbijo al aire libre. Pero hay que seguir siendo cauteloso, si voy a un lugar con gente desconocida, a hacer compras, o si voy a un teatro hay que seguir usando. El lavado de manos y barbijo. Es increíble lo que ha significado el barbijo no únicamente para cuadros de covid, sino también para contaminación ambiental", explicó el entrevistado.

Y concluyó: "Creo que el barbijo, que no es problemático usarlo, vamos a tener que acostumbrarnos a usarlo. Yo recomiendo siempre, que no es una exageración, si usted va a un boliche, un local bailable, cerrado donde no hay aforo, la gente canta, salta, saliva, intercambio de fluidos y demás se use, porque hay muchos más riesgos de contagiarse".