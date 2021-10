Un matrimonio de dos hombres de Córdoba adoptará a seis hermanos salteños para que no se separen

Una pareja conformada por dos hombres cordobeses es la protagonista de una emocionante historia de solidaridad y amor con final feliz. Es que, esta pequeña familia decidió convertirse en una gran familia y adoptar a seis hermanos salteños para que no sean separados.

“Comienza la restauración de sus derechos que alguna vez fueron vulnerados. Todo este proceso es para los chicos, no para los adultos”, señaló Matías Palomo, psicólogo del registro de adopciones de Salta. En diálogo con Arriba Córdoba, el especialista contó que “los chicos fueron institucionalizados y a partir de ese momento comenzó el proceso de revinculación con la familia biológica”.

No obstante, esa reinserción no fue posible porque “la familia biológica no podía asumir el cuidado de manera responsable”, por lo que la jueza a cargo de la causa “avanzó en la declaración de la adoptabilidad”.

En ese marco, seleccionó a esta pareja cordobesa que cumplía con todos los requisitos necesarios para la adopción.

“La idea es ir construyendo el vínculo progresivamente a través de llamadas. Si todo funciona bien, en diciembre los chicos se trasladarán a Córdoba con su nueva familia”, concluyó Palomo.

Según aseguró el psicólogo del registro, los niños se sorprendieron al enterarse que una familia los quería adoptar tan rápido. Incluso, uno de los nenes sorprendió tiernamente al preguntar con inocencia “qué idioma se hablaba en Córdoba”. /Vía País