Fernández afirmó que Argentina "no se arrodillará" ante el FMI

Alberto Fernández brindó un discurso con alto contenido político durante el homenaje a Néstor Kirchner en el acto realizado en Morón. La primera parte estuvo dediaca a recordar al ex presidente, pero rápidamente llegó al tema que hoy más tiene en vilo al Gobierno, más allá de las elecciones legislativas: la negociación con el FMI.

“La Argentina estaba en default cuando asumimos, más allá de que no lo hayan declarado. La Argentina que Néstor recibió es muy parecida a la que nosotros recibimos. Si algo tenemos de fuerte es el bagaje de experiencia que pudimos acumular con Néstor para hacer frente a los problemas que estamos teniendo”, comenzó el jefe de Estado.

Y sentenció, eufórico: “Si todavía no cerramos un acuerdo con el FMI es porque no nos vamos a arrodillar. Vamos a negociar hasta que nuestro pueblo no vea en riesgo su futuro por pagar una deuda. No vamos a hacer un acuerdo que postergue a los argentinos”.

“¿Cómo se piensan que son las negociaciones? A veces quisiera que los diarios en vez de pedirme a mí que cierre una acuerdo de cualquier modo le pidan al Fondo que se haga cargo”, completó.

Luego, el mandatario aprovechó para criticar, sin nombrarlo, a Mauricio Macri y a la gestión de Cambiemos: “Tuvimos un gobierno que festejó haber endeudado a la Argentina a 100 años. Y esa deuda se pagaba en 16 años y el resto son intereses. Eso no lo cuentan. Tampoco cuentan que nos pusimos firmes con los acreedores y dijimos que íbamos a pagar lo que pudiéramos, pero para eso iban a tener que esperar porque hay argentinos esperando para cobrar; y que supieran que iban a cobrar mucho menos; y así acordamos una quita de 38 mil millones de dólares”.

Siempre comparando la situación del país que él recibió con la de Néstor en 2003, Fernández sostuvo: “Nunca bajó los brazo con las convicciones. Cuando Néstor llegó, Argentina había sufrido la pandemia del gobierno de la Alianza, que había generado la caída de la economía, el cierre de empresas y el desempleo. Había que poner de pie a ese país que estaba muy lastimado”.

“Escucho escribir y decir, en canales y radios, que el Gobierno no tiene rumbo. ¿Saben lo que no tiene el Gobierno? El rumbo que quieren ellos, que es de deuda y posterga a la Argentina y condiciona el desarrollo”, desafió.

Por otro lado, Alberto Fernández también hizo referencia a la inflación y el control de precios que busca implementar en todo el país con ayuda de los gobernadores.

“La inflación no tiene ninguna otra explicación que la especulación de un grupo de pícaros”, sentenció. Y agregó: “No es un problema de emisión monetaria, la base monetaria crece mucho menos de lo que crece la inflación”.

Según el Presidente, el aumento de la inflación se explica por “la concentración de la producción de alimentos y la fijación de precios en pocos operadores”.



Fuente: Infobae