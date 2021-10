Alumnas denunciaron por abuso a sus compañeros: manoseos, fotos y acoso

Alumnas de una escuela secundaria de Misiones denunciaron a sus compañeros por abuso sexual. Las adolescentes de 14 y 15 años cursan el segundo año en el Colegio religioso Roque González, de Posadas, donde hicieron una sentada en señal de protesta. Desde comienzos de año, aseguran haber padecido situaciones de acoso sexual mediante mensajes de texto, manoseos y hasta les sacaban fotos debajo de las polleras para difundirlas en grupos de redes sociales.

Qué denunciaron las adolescentes

“Les levantaban la pollera, les sacaban fotos desde abajo cuando estaban paradas y pasaban las fotos en los grupos. Las manoseaban: era un acoso constante. Mi hija no quería ir más al colegio”, afirmó la madre de una de las jóvenes a un medio local. “Nuestras hijas presentaron una nota en el colegio contando lo que sufren desde principio de año y se nos informó en el grupo de WhatsApp de padres. Ahí hablamos con ellas y nos mostraron los chats de las cosas horribles que decían los alumnos”, dijo otra.

“El rector no nos dio una solución y por eso preparamos una sentada para poder hablar con los directivos”, dijo una de las estudiantes. Una alumna de otro curso afirmó: “Antes de entrar a clases nos enteramos de conversaciones y mensajes de unos chicos de segundo año en donde hablan sobre cómo acosar a chicas de su curso. Las chicas recurrieron al grupo de cuerpo de baile y a todos los chicos de la banda de música y los que no participaron en la sentada apoyaron desde afuera con carteles”.

Los chats de los jóvenes

Según señalaron tanto las jóvenes como sus padres, esta situación sucede desde principios de año, pero tras la viralización de capturas de chats de los varones de este curso, estalló el escándalo. En las imágenes, según denunciaron, los chicos hablaban sobre actos de abuso, violación, tortura y secuestro hacia sus compañeras. Es por esto que una madre decidió radicar una denuncia en la Policía de Misiones.

“El colegio no toma medidas, no ponen una sanción, no defienden a las nenas, solo a los varones y le dicen que ellas no pueden quejarse”, señaló la madre de una de las adolescentes que padece estos abusos. También agregó: “Hice una denuncia en la Policía, ahora vamos a ir por la parte legal del colegio, hablamos con el Servicio Provincial de Enseñanza Privada de Misiones (SPEPM) y vamos a hablar con el representante legal. Si no tenemos una respuesta la semana que viene llevaremos pruebas”.

No quieren ir a clases

“Fuimos a exponer la situación al rector, pedimos una sanción, pero no nos tomaron la denuncia y les dijimos que esto pasaba en horario de clase y era su responsabilidad. Las nenas están cansadas y no pasó solo un día, viene pasando desde principio de año”, agregó la madre denunciante. Además, añadió: “Pedimos una sanción o que los separen en burbujas porque las chicas no quieren ir más a clases”.

Qué dijo el Colegio de la denuncia

Tras varios intentos, medios locales pudieron ponerse en contacto con las autoridades de la escuela. Según afirmaron, el rector Juan Rajimón se hizo presente en la manifestación y pidió mantener un encuentro con tres alumnas que tomarían el rol de representantes. El objetivo era evaluar la situación y coordinar cuáles serían las medidas que se tomarían.

El directivo de la institución educativa destacó que, tras este encuentro, la rectoría podría evaluar no solo suspender, sino también expulsar a los varones involucrados en estos actos y que primero le será comunicado a los padres, ya que buscan resguardar la identidad de los jóvenes, como así también analizar lo ocurrido con el equipo de psicólogos y psicopedagogos de la escuela. Fuente: (Misionesonline)