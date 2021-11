“Yo no tomo alcohol ni fumo, lo mío es la heroína y el crack”: Macri chistoso en una Santa Fe acosada por los narcos

Mauricio Macri estuvo en Santa Fe para seguir con las actividades de campaña donde apoya a los candidatos locales. Pero en Rosario llamó la atención por una frase que se hizo viral para señalar que él no consume ni café ni tabaco. “Lo mío es la heroína y el crack”, sostuvo, en medio de las risas de los allegados en un bar rosarino.

Para algunos una broma inocente, para otros un chiste de mal gusto -porque justo se trata de Rosario, una ciudad que sufre el narcotráfico y la violencia delictiva generada por éste-, quedó registrada en un video en el bar Antártida, junto a otros candidatos del PRO.

En ese lugar, el ex presidente rechazó un café y pidió un jugo, para sorpresas de quienes lo rodeaban. "Soy un tipo raro, nunca tomé café, no tomo alcohol, no fumo”. Aseguró a propios y extraños. Pero luego remató: "Lo mío es el crack y la heroína".

La ocurrencia destapó risas. Este es el momento:

"Lo mío es solamente la heroína y el crack"



La broma de Macri después de rechazar un café, en su recorrida por Santa Fe. pic.twitter.com/QeR9QxilmZ — Corta (@somoscorta) November 2, 2021

Más allá de este episodio, en Santa Fe Macri volvió a subrayar la importancia de la elección de senadores nacionales para la coalición opositora de cara al 14 de noviembre.

"Si se confirma la elección primaria, le vamos a sacar al kirchnerismo el dominio del Senado. Vamos a dar vuelta la historia del Senado que ya lleva décadas dominado por el peronismo y ahora mucho peor por el kirchnerismo, este ala radicalizada que ha secuestrado al peronismo tradicional", apuntó el ex mandatario nacional.

También acompañó a la periodista Carolina Losada, a quien validó como candidata a senadora. De hecho, hizo referencia a las diferencias que había tenido con Losada durante la campaña para las PASO, cuando Macri apoyó en la interna a la lista de Federico Angelini. "Ya prescribió. Tenemos que dejar atrás las pequeñas diferencias e ir por el país que queremos".

Fuente: Rosario 3 y Ambito Financiero