La respuesta de la China Suárez a la nueva separación de Icardi y Wanda

Un nuevo capitulo comienzó en lo que ya es la crisis entre Wanda Nara y Mauro Icardi. Cuando todo parecía tema cerrado, se revelaron detalles sobe el supuesto encuentro del delantero del PSG y Eugenia "China" Suárez

Según contó Yanina Latorre, Wanda habría recibido mails que le aseguran que su marido y la actriz tuvieron un encuentro en un hotel de París el último fin de semana de septiembre.

"A Wanda le llegaron muchos mails con lujo de detalle. Detalles que solo podrían saber la China e Icardi", contó la panelista en "Los Ángeles de la Mañana", y continuó: "Un amigo de la China llamó a Wanda y le dijo que ella estuvo ese famoso fin de semana en París en un hotel, y que Icardi le habría pagado el pasaje".

En esta versión aparece involucrado Jakob Von Plessen, el marido de Zaira Nara, quien fue señalado por Amalia Granata como el "cómplice" de Icardi en su infidelidad cuando Wanda y su hermana habían viajado junto a sus hijos a Italia. Latorre dice que se comunicó con Granata para saber quien era su fuente pero que solo le dijo que “es una persona que nada que ver con los medios”.

Por otra parte, la crisis matrimonial de la empresaria y el deportista llevó a muchas mujeres a solidarizarse con ella. No así a la China, que no es vista con buenos ojos entre las "botineras" -como se le dice a las esposas de los futbolistas-, porque Icardi no sería el único con el que se escribía. "Hay cuatro botineras, que no voy a decir los nombres... Uno ya fue mencionado. Su mujer ya estaría sola en Puerto Madero, cerró su Instagram, pero no blanqueó la separación. Son todos jugadores de la Selección. Estas botineras se comunicaron con Wanda y le mandaron videos íntimos de la China Suárez", contó Latorre.

Tras estas versiones, la China publicó un sugestivo video en Instagram que podría ser interpetado como la respuesta a los nuevos rumores. "Paso", escribió la actriz. /Minutouno