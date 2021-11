El regalo que la China Suárez le exigió a Mauro Icardi para la primera cita

Después de intercambiar mensajes por Telegram, la China Suárez y Mauro Icardi se vieron en París. Este es el motivo por el que Wanda Nara decidió separarse nuevamente del futbolista, ya que él se lo había negado. Horas antes de volar a Francia, la actriz le había puesto una importante exigencia al rosarino: quería que le regalara una camiseta rosa del PSG.

El dato salió a la luz gracias a un mail que uno de los amigos de Eugenia Suárez le envió a la esposa de Icardi. En un principio se creyó que había sido el deportista quien le compró el pasaje para que fuera a verlo, pero finalmente se supo que esto no ocurrió, ya que no quería que quedara registrado en el resumen de su tarjeta de crédito.

Cómo fue el encuentro de la China Suárez y Mauro Icardi en París

La artista se tomó un avión desde Madrid y esperó al jugador en un hotel de alto nivel. Él se dirigió al lugar luego de terminar un partido del PSG y la agasajó cumpliéndole el capricho: le obsequió la remera de su equipo. Todo esto fue a espaldas de Wanda Nara, que en esa fecha se encontraba en Milán junto a su hermana, Zaira Nara, disfrutando de la Semana de la Moda, evento que siempre les fascinó.

El círculo íntimo de la ex Casi ángeles sostuvo que esa primera cita con Mauro fue muy linda, y que ya se imaginaba viviendo en Francia con él. Para ese entonces, la mediática no era un problema en su vida, ya que Icardi le había dicho que no la quería más y que “solo la veía como una hermana o una madre”.

Yanina Latorre confirmó que Wanda Nara se volvió a separar de Mauro Icardi, a quien le había encontrado un chat muy comprometedor con la China Suárez. Hace una semana le dio otra oportunidad, pero en las últimas horas, a raíz de la nueva información que le llegó sobre el encuentro entre la actriz y el delantero del PSG, decidió viajar a Milán para distanciarse de su marido.

“No quiero saber nada de nada”, le dijo a la panelista de LAM vía WhatsApp. También le aseguró que lo único que desea ahora es quedarse en Italia -tiene varios compromisos laborales- y reencontrarse con sus tres hijos varones que estaban de vacaciones con Maxi López.

Los abogados de ambos llegarán a un acuerdo por la división de bienes. Habría 60 millones de dólares en juego, además de autos y varias propiedades.