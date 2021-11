Diez años después se conoció el verdadero motivo de la separación de Nacho Viale con la China Suárez

En las últimas horas, Marcela Tinayre fue consultada por el Wandagate y recordó la relación que tuvo su hijo, Nacho Viale, con Eugenia "China" Suárez, entre 2010 y 2012.

Luego de que la hija de Mirtha Legrand contara en Intrusos (América, a las 13) lo que recordaba de su ex nuera y fuera lapidaria, este jueves retomaron el tema en Los ángeles de la mañana (El Trece, a las 11) y Ángel de Brito preguntó: "¿Por qué Nacho Viale y China Suárez terminaron tan mal su relación?".

Entonces, Pía Shaw relató información nunca antes contada sobre el quiebre en el vínculo entre La China, quien en aquel momento tenía 19 años y era popular por su papel en Casi Ángeles, y el nieto de la gran diva de la televisión, quien recién empezaba a hacer sus primeras experiencias como productor.

"Los voy a trasladar al año 2010. Empiezan una relación muy linda que duró hasta 2012. Él era un ganador absoluto, se ponen de novios. Todo bien un tiempo y en agosto de 2011 tienen una crisis, se separan, pero deciden remarla y continuar", contó Pía.

"Se van a Miami a pasar Navidad con Nico Vázquez y Gime Accardi. Pasan Navidad los cuatro juntos y luego se van a Uruguay a pasar Año Nuevo. Ahí en Uruguay se pudre... ¿Cuándo se pudre? El día del cumpleaños de Nacho Viale, el 2 de enero. Ese día discuten fuerte. Ella se fue a dormir y él siguió festejando su cumpleaños. Al otro día, ella agarró las valijas y se fue de Punta del Este", reveló la panelista.



Nacho Viale y la China cuando eran pareja.

Y continuó: "La China tenía 19 años en ese momento. Él se queda en Uruguay y vuelve al país a los 20 días. En el medio, ella le dice ’cuando pensás viajar para hablar’. Y él le responde: ’Yo no voy a volver, estoy de vacaciones’. Un fin de semana antes de su retorno, Nacho va a verla y tienen una charla en la que deciden separarse...".

"Ahí como no estaba todo tan claro, aparece en escena que ella le habría metido los cuernos con Nicolás Cabré", aclaró Shaw, sobre una polémica que fue tapa de revistas en 2012.

"Se desenamoró rapidísimo. Cortó y al otro día ya estaba de novia con Cabré. Para mí ese romance empezó antes. Nacho la quería muchísimo. Por eso Marcela (Tinayre) la odia (a la China), la odia. Porque si te cagaron al nene, la odiás...", agregó Yanina Latorre picante.

Luego, De Brito le preguntó a sus angelitas por otra relación que tuvo el nieto de Mirtha. "Nacho Viale, oh casualidad, también salió con Pampita, además de La China. ¿Por qué terminó la relación de Nacho Viale y Pampita? ¿Por qué Juana Viale no se la fuma a Pampita?".



Nacho Viale (Foto: Gerardo Dell Oro)

Nadie se animó a responder y entre risas cómplices cambiaron el tema. Pero lo cierto es que en el clan Legrand/Tinayre no es muy bien recibida La China. De hecho, Mirtha estuvo un tiempo sin invitar a la actriz a sus almuerzos después del escándalo que había tenido con su nieto. Reapareció como invitada al programa en 2015, justo después del escándalo China-Vicuña-Pampita.

Marcela Tinayre y el recuerdo que tiene de La China Suárez

La madre de Nacho Viale dialogó este miércoles con Intrusos (América, a las 13) y recordó el día en el que le puso los puntos a Eugenia "China" Suárez, quien fue su nuera entre 2010 y 2012.

"Yo la verdad que no la conozco mucho a la China, no la sigo ni la tengo. La conocí cuando se acababa de ir de Casi Ángeles", comenzó diciendo. Y luego relató una situación incómoda que vivió con la actriz durante un verano en Punta del Este en un evento familiar.

"Me acuerdo que ella estuvo en mi casa de Uruguay. Ella se acababa de ir (de Casi Ángeles) y a mí había algo que me llamaba la atención, lo cuento y lo digo públicamente siempre. Todos los días era ’porque fulano me sacó’, ’porque sultano me sacó’", disparó Tinayre.

"Un día le dije: ’Flaca, estamos veraneando. A mí me importa un carajo lo que te pasó, resolvelo con alguien, pero no toda mi casa va a estar pendiente de esto’?. Después no la vi mucho más", destacó la madre de Nacho y Juana Viale.

"De mi familia no iba a decir nada porque le pongo un shot en dos minutos. Hablaba de la situación de sus productores y la gente con la que trabajaba. Me acuerdo de escucharla protestar, pero nunca le presté mucha atención", concluyó la conductora de Las Rubias (KZO, lunes a viernes a las 15). /Clarín