“Soy bisexual”: Nazarena encabezó una carroza en la Marcha del Orgullo

La Ciudad de Buenos Aires celebró la Semana del Orgullo con el objetivo de conmemorar y visibilizar la diversidad y promover la inclusión de todas las identidades. Además, a fin de reflejar el compromiso con la promoción de los derechos LGBTIQ+, algunos puntos de los diferentes barrios porteños se vistieron con los colores del arcoíris.

En este contexto, este sábado culminaron estos festejos con la Marcha del Orgullo, tal como se viene haciendo en nuestro país desde 1992 a favor de la igualdad de derechos para las personas del colectivo LGBTIQ+ y Nazarena Vélez fue la figura elegida para encabezar la nueva carroza del colectivo EnRedadas, que convoca a más de seis mil mujeres lesbianas desde hace seis años.

De esta manera, la carroza se convirtió en un gran atractivo, ya que también contará con la presencia de Mariana A, dos disc jockeys, música y mucho más. “Me encanta tener una vida sin diferencias, no solo en el amor, sino también en el trabajo. Existían esas diferencias antes, algunas siguen con una cuota de estupidez, pero no tanto y me hace muy feliz”, sostuvo, visiblemente feliz y motivada por la propuesta, la productora.

Este evento comenzó frente la Casa Rosada en Plaza de Mayo, con música en vivo y una feria de diversidad antes de que el desfile se dirija al edificio del Congreso Nacional. “Convocamos a Nazarena porque siempre es una figura que se mostró cercana al movimiento LGBTIQ+ . Y Mariana A es la primera vez que nos acompañará en la carroza y mega fiesta”, detalló Gabriela Saravia, representante de EnRedadas.

Según destacó, este grupo permite “un espacio para el encuentro, fiestas, amistad, amor, campañas solidarias, radio y mucho más”. Junto a Osos y Cazadores lograron tener por primera vez su propia carroza “que coronará con una mega fiesta al final de la marcha”. "La propuesta me llegó de la mano de Fernando Maldonado, de las chicas de EnRedadas y de Osos y Cazadores , y me encantó", le contó Nazarena a BigBang.

Advirtió que "todo" la "motivó" para aceptar esta propuesta, más allá de que el evento es a favor de la igualdad de derechos para las personas del colectivo. "Me pareció súper, pero súper, halagador que me inviten. Lamentablemente todavía existen esas diferencias u odio vinculado a los gustos sexuales de cada uno, cada vez menos por suerte, pero todavía existe el odio y mucha idiotez en las cabezas y corazones", resaltó.

Para Nazarena, que se encuentra produciendo las últimas semanas de la comedia “Trepadores” en el teatro Picadilly (Corrientes 1524, CABA) con Rodrigo Noya, Santiago Caamaño, Bautista Lena y Fede Barón todos los jueves, a las 21:45 horas, este odio e intolerancia al movimiento LGBTIQ+ se combate con la ayuda de los artistas. "Cuantas más figuras del medio se comprometan, esto más visibilidad va a tener desde ya", afirmó.

Nazarena siempre se mostró distinta y valiente. De hecho, le dio por abrir su propio canal de YouTube durante la pandemia para contar secretos de su vida. Fue en dicha plataforma donde se animó el año pasado a hablar de las experiencias sexuales que tuvo con dos chicas, con quienes mantuvo cierta relación sentimental. Y que la hacen considerarse "bisexual", según sus propias palabras, a pesar de estar en contra de los rótulos.

Las palabras que la actriz y productora utilizó, fueron las siguientes: "Yo tuve dos experiencias con chicas. Yo me consideraría heterosexual para la sociedad, pero yo particularmente bisexual debido a esto. Igual, esos motes me caen como el orto. Yo soy yo. Después, lo que me guste en la cama estaría siendo un temita mío. Pero vamos a desmitificar esto. A mí las mujeres me encantan, me parecen hermosas. Somos hermosas".

Consultada sobre si seguía sosteniendo sus dichos, Naza redobló la apuesta y fiel a sus convicciones, retrucó: "Yo me considero bisexual, tal vez un poco cagona y reprimida en algunas cosas que son mías. Vengo de un mandato y con muchas trabas en un montón de cosas a las que no me animo". Para la mamá de Barbie Vélez, existen claras diferencias entre los hombres y las mujeres, remarcando las dificultades que tienen estas últimas para desenvolverse.

Finalmente en medio de la charla, Nazarena se tomó unos segundos para hablar de su relación con Santiago Caamaño, reveló que su hijo Thiago "está perfecto" luego de que se descompensara en un vuelo que los trasladaba a Mendoza en julio de este año y aseguró que prefiere no "presionar" a Barbie, quien se casó con Lucas Rodríguez en septiembre de este año, ante la posibilidad de convertirse en abuela dentro de poco. "Mi relación con Santi (Caamaño) está hermosa, estamos muy, pero muy, bien. Vamos camino a cumplir tres años en pareja y estamos con muchos proyectos juntos, somos familia y estamos muy bien", sostuvo.

Y concluyó: "Mi hijo está perfecto después del susto que vivimos yendo a Mendoza y estoy feliz por el casamiento de Barbie, pero que el nieto llegue cuando ellos lo decidan, cero presión de mi parte. No me gusta la presión que hay siempre, fundamentalmente sobre la mujer. No me gusta eso de ´se casó y ahora tiene que tener un hijo´. Me parece un estupidez y una presión demasiado grande con la que hay que lidiar. Nunca sabemos qué pasa del otro lado, si hay ganas o no. Hay un montón de factores que influyen, así que no me gusta presionar, para nada, y mucho menos a mis hijos. Así que si viene, que venga cuando tenga que ser y lo esperaré con lo brazos abiertos". /Big Bang News