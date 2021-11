Abuelo abusador: la amenaza para tapar todo y el abandono de su familia

En otro tramo de la denuncia de la joven que ahora tiene 23 años, acusó de graves hechos de abuso sexual a su abuelo y está próxima a recibirse en una carrera profesional, afirmó que a los 12 años enfrentó a su abusador, quien en una fiesta de cumpleaños intentó apartarla de los otros chicos para llevarla a una pieza.

La denunciante recordó que estaba por pasar a séptimo y no pudo evitar ir a la casa de su abuelo, pues ahí se hacía una fiesta de cumpleaños. Cuando el abuelo la tomó del brazo para llevársela, lo enfrentó y le dijo que ya no quería que la toque más.

Ante esta firme postura, y temeroso de quedar en evidencia, el abuelo echó mano de la amenaza y el mal presagio. “Me dijo que no le cuente a nadie porque si no mis papás me iban a pegar y la familia se iba a romper; mis padres se iban a separar y no me iban a querer más”, recordó la joven.

Desde aquel encuentro, nunca más regresó a la casa de sus abuelos y tampoco permitió que su hermana menor fuera, pues su abuelo insistía en que vaya la más pequeña, pero eso no sucedió.

“En ese momento no se lo conté a nadie”. No obstante, su madre algo debió haber presentido, pues varias veces debió acudir a la escuela, pues su hija solía tener conductas sexuales extrañas con sus compañeros en la escuela, lo que fue comunicado por los docentes a su progenitora, quien nada hizo al respecto.

Cuando empezó a transitar la secundaria, la joven finalmente decidió contarle lo sucedido a su novio, aunque no le aclaró que era su abuelo el abusador, sino sólo le dijo que era un familiar. Más adelante, logró irse a vivir sola, pero luego debió regresar debido a que su madre enfermó.

La familia

Ya de nuevo en la casa, le contó los abusos a su hermana menor, a la que salvó de las garras de su abuelo. La revelación de semejante hechos dejó sorprendida a su hermana, quien no pudo guardar el secreto y le reveló a su madre los abusos sufridos por su hermana.

La cadena siguió hasta el mismo acusado, quien, al ser interrogado por unos tíos sobre los abusos sexuales, sólo atinó a decir que era la denunciante la que se le insinuaba, acusación que posteriormente fue ratificada por la abuela y otros parientes, quienes explicaron a los vecinos que era todo un invento.

Pese a que su familia quería dejar todo sepultado, la joven se animó a denunciar a su abuelo. “Ahora lo denuncio porque estoy más fuerte, siempre me callé porque me sentí culpable”, lo que la llevó a intentar quitarse la vida en varias ocasiones.

Para ello, a los 10 años, comió un poco de veneno para ratas, o bien, solía cortarse los brazos y en otras veces, “pensé en tirarme del puente”. Pero con el correr los días, reunió el valor suficiente y se presentó a radicar la denuncia contra su abuelo.

“Yo soy más que esto”, dijo la joven, quien logró salir delante y sobreponerse a los abusos sexuales sufridos, para lo cual pensó en su futuro, comenzó a estudiar y ahora está a punto de recibirse de una carrera profesional.