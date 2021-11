El audio viral de relatores uruguayos: “Dybala y Di María son pechos fríos”

Además del análisis futbolístico, estadísticas y las voces de los protagonistas, la victoria de Argentina ante Uruguay en Montevideo por 1-0 con gol de Angel Di María dejó más tela para cortar. En este caso, con relatores charrúas involucrados por diferentes cuestiones.

En primer lugar, Daniel Ordoñez y compañía (AM 1130 Radio Nacional) se encontraban narrando lo sucedido en el campo de juego del estadio Campéon del Siglo. Y justo antes del gol, la ligaron Di María, Dybala y hasta Messi: "Si juegan dos heladeras, dos pechos fríos como Di María y Dybala, Uruguay no podés perder. No se puede perder contra esos dos pechos fríos. Dos terribles pechos fríos que vienen a jugar acá. El otro se quedó en el banco porque dice que se cuida para jugar ante Brasil. Contra este cuadro argentino, sin Messi hoy, con Dybala y Di María arriba, no pueden perder".

A continuación, llegó el 1-0: "Golazo argentino, golazo de Di María. Angel. Sacala te dije, Vasco. Quiso enganchar Piquerez. Le quedó al Fideo, que se paró de perfil suizo y la puso arriba contra el ángulo derecho. Voló Muslera, no llegó. Abre la cuenta Argentina a los 6.50". El pez por la boca muere...

"Di María":

Porque convirtió el gol para la victoria de la Selección Argentina ante Uruguay en #Eliminatorias pic.twitter.com/8BlvXcnEk8 — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 13, 2021

Otro que acaparó los oídos de todos fue Alberto Kesman (Radio Universal AM 970). En este caso, por los insultos al aire en pleno clásico rioplatense, maldiciendo por la mala suerte. "Ay la embarraste Piquerez, quiso hacer un dribbiling y se la quitó Lautaro Martínez (ndr: Dybala); el remate y gol, gol del equipo argentino. Parece mentira la puta madre que los parió. Piquerez pierde una pelota increíble (...)". Minutos más tarde, llegó el disparo de Suárez que pegó en el palo del arco de Dibu Martínez. Allí, Kesman otra vez fue protagonista: "Pegó en el palo, pelota afuera. Pero che, tiene un culo bárbaro, llamá a una bruja". Y ya en el ST, en la jugada que Martínez retuvo en dos tiempos, comentó: "Ay se le escapó y la volvió a tomar el arquero. Tienen un orto terrible". Sin pelos en la lengua, evidentemente. /Olé