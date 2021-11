Economía post-elecciones: “La inflación va a ser muy difícil manejar si se ataca de la misma forma”

Ayer hablaron las urnas de todo el país y la semana comienza con las lecturas y análisis de lo que dejaron las elecciones. Si bien el foco estará puesto en las primeras reacciones del Gobierno, el dólar, los otros activos, reflejan el lenguaje de los mercados y las repercusiones de los votos son directas con la economía.

En este sentido, La mañana de CNN dialogó con el contador especialista en finanza y director de la consultora Finex, Álvaro Pérez, quien analizó transversalmente el comportamiento de la economía y los ajustes desde la gestión de Mauricio Macri y los pronósticos que dejan las elecciones legislativas de este domingo.

“Las elecciones no soslayan ciertos problemas”, marcó Pérez, haciendo referencia a las dificultades económicas del país con respecto a los precios relativos, la inflación y la falta de inversión. A esto, el especialista añade el costo político de ciertas decisiones económicas, que solo se toman en base al rechazo o apoyo del electorado.

“Este año superamos los 50 puntos de inflación y no hay en el horizonte políticas que hagan creer que ese número vuelva a bajar”

Haciendo su análisis respecto a la inflación, Pérez indicó que las “inyecciones de dinero” que el gobierno fue poniendo en el bolsillo de la gente no se traducen en una mejora, ya que la ecuación para que esto suceda es otra. “El consumo que dinamiza y mejora la economía, no es el ahorro sino la inversión. La inversión puede mejorar la inflación porque nos da capacidad productiva”, explica el especialista. “El problema radica en la inversión no en el consumo”, añade.

Asociando estos conceptos con los resultados electorales, Pérez opinó que todas estas variables relativas a la economía serán difíciles de manejar si en los próximos dos años el gobierno “las ataca de la misma forma”.

“Los objetivos económicos están planteados, pero no se los atacan de fondo”, explica Pérez, enfatizando en la importancia de replantear decisiones respecto a la inversión, la productividad y el libre mercado.

“La política nos hace tomar las decisiones según el caudal de votos que trae esa decisión”

Para finalizar, Álvaro Pérez explica que “cuando un gobierno quiere regular todo provoca daños”, haciendo referencia a decisiones como por ejemplo el cepo a la exportación. A esto, añade que los ajustes que no hace una gestión, los termina haciendo la realidad o el mercado.