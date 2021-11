Video: atacó a machetazos a un joven y comenzó a gritar "te salvas, hijo de cul..."

Un hombre identificado como Francisco Walter Barbero, de 36 años y con domicilio en La Bajada (departamento Banda),Santiago del Esterto, atacó ferozmente a machetazos a un joven con quien mantiene diferencias desde hace tiempo.

Ambos protagonizaron una pelea, luego de que Barbero acusara a la víctima, de apellido Rocha, de “haberlo lesionado”, luego de lo cual le propinó golpes de puño mientras le aseguraba que “lo iba a asesinar a machetazos”.

Con un machete de grandes dimensiones atacó a Rocha y le produjo una grave lesión en una pierna. El damnificado intentó escapar, pero malherido y ensangrentado cayó en la vereda de una vivienda del lugar. Los vecinos, que advirtieron el incidente y teniendo conocimiento de la agresividad de Barbero, decidieron mediar.

Mientras auxiliaban a la víctima, el atacante “clavó” el machete a centímetros del damnificado y comenzó a gritar: “Bol..., no me jodas más. Me has pegado. Ahí está. Te salvas, hijo de cul..., te salvas”. Terminó detenido.

El video del momento posterior al ataque, donde se puede ver a Barbero totalmente fuera de sí: